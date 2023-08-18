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İmamoğlu açıkladı: Bakan Şimşek, İBB'nin talebine onay verdi

İmamoğlu açıkladı: Bakan Şimşek, İBB'nin talebine onay verdi
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Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin ihtiyaç duyduğu dış kredilere dair onay verildiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım yatırımları için bekledikleri dış kredilere Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in onay verdiğini duyurdu. İmamoğlu, Şimşek’e teşekkür etti.

İBB Başkanı İmamoğlu, geçen günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nu ziyaret etmişti.

İmamoğlu, dış kredilere onay verildiğini, bugün X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

“İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler” diyen İmamoğlu, yapılacak işleri şöyle sıraladı:

• M7 Mahmutbey-Esenyurt Metrosu'nun yapımı

• M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu / 300 Metro Aracı

• M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu / 100 Metro Aracı

• T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı / 34 Tramvay Aracı

 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu mehmet şimşek
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