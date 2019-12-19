İmamoğlu'ndan yeni Kanal İstanbul açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada “Bu ya kanal ya İstanbul ikileminde çok önemli bir iştir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidarın Kanal İstanbul’un yapımı için acele etmesine tepki gösterdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Bu ya kanal ya İstanbul ikileminde çok önemli bir iştir. İstanbullunun hiç bilgi sahibi olmayanların önüne bunu tek tek anlatacağız” şeklinde konuştu.

Ocak ayının ilk haftasında konuyla ilgili bir çalıştay düzenleyeceklerini hatırlatan İmamoğlu, "Projenin teknik açıklamasını dinleyecek ortam görmedim. Ben akıllı her projeyi savunabilecek karaktere sahibim. Bu ya kanal ya İstanbul ikileminde çok önemli bir iştir. İstanbullunun hiç bilgi sahibi olmayanların önüne bunu tek tek anlatacağız. Bekleyin Ocak ayının ilk haftası çalıştay yapacağız. Ne bu acele ya, 'kazmayı vuracağız' ne kazması bu ya. Kanal İstanbul bu basit bir iş değil, oraya kazma vurulmaz" ifadelerini kullandı.

İstanbul halkının projeye ilişkin bilgisi olmadığının altını çizen İBB Başkanı, "Hangi devlet yetkilisi çıkıp size Kanal İstanbul projesini anlattı?" diye sordu."Bu bir rant projesidir" eleştirisinde bulunan İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan 56 sayfalık raporu belirterek, "Marmara Deniz tehlikede, canlılar tehlikede" dedi.