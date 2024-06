Kartal Belediyesi, riskli konutların yıkımına devam ediyor

Kartal Belediyesi, olası İstanbul depremine karşı hazırlık çalışmaları kapsamında, ilçedeki riskli konutların yıkımına devam ediyor. Son olarak, 164 daireden oluşan ve 700’e yakın insanın yaşadığı İlk Işık Sitesi’nin yıkım töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, olası İstanbul depreminin ciddiye aldıklarını kaydederek, “Tehlikenin farkındayız ve bu tehlikeye karşı hazırlıklı olmak için gereken her şeyi yapacağız. Ancak unutmayalım ki, en büyük gücümüz birlik ve dayanışmadır.” ifadelerini kullandı.

700’e yakın site sakini yeni konutlarına kavuşacak

Kartal Belediyesi, bugüne kadar gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 100 binden fazla insanın evini modern ve güvenli konutlara dönüştürerek, ilçede deprem riskine karşı daha sağlam bir zemin oluşturdu. İlk Işık Sitesi'nin dönüşümüyle birlikte, Kartal Belediyesi deprem önlemleri konusunda önemli bir adımı daha hayata geçirdi.

Soğanlık Yeni Mahalle’de gerçekleştirilen yıkım törenine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Ali Baştan ve Kentsel Dönüşüm Müdürü İlkin Güneş Eraslan Baybora ile birlikte çok sayıda site sakini katıldı.

“İstanbul depreminin farkındayız ve hazırlıklı olmak için gereken her şeyi yapacağız”

İstanbul depremi gerçeğiyle herkesin yüzleşmek zorunda olduğunu kaydeden Başkan Gökhan Yüksel; “Bugün burada, İstanbul'un her birimizi potansiyel olarak etkileyebilecek büyük bir tehditle yüzleşirken, güvenliğimizi ve refahımızı sağlamak için bir araya geldik. İstanbul depremi, hepimizin hayatını derinden etkileyebilecek bir gerçeklik ve bu gerçeği görmezden gelmek artık mümkün değil. Bu nedenle, Kartal Belediyesi olarak, şehrimizin güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Bugün burada, İlk Işık Sitesi'nin yıkım töreninde bir araya gelmemizin nedeni, bu bölgedeki riskli konutların dönüşümüne yönelik önemli bir adım atmak. 164 daireden oluşan ve 700'e yakın insanın yaşadığı bu site, deprem riski altında olan yapılardan biriydi. Ancak biz, Kartal halkının güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Bu yıkım töreni, sadece bir bina değil, aynı zamanda bir toplumun geleceği için bir dönüm noktasıdır. Bu dönüşüm sürecinde, Kartal halkının her bir ferdiyle yakın işbirliği içinde olacağız ve onların ihtiyaçlarını ve endişelerini dikkate alarak adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. İstanbul depremiyle ilgili olarak, tehlikenin farkındayız ve bu tehlikeye karşı hazırlıklı olmak için gereken her şeyi yapacağız. Ancak unutmayalım ki, en büyük gücümüz birlik ve dayanışmadır. Bu zorlu süreçte birbirimize destek olmalı, birlikte hareket etmeliyiz. Sonuç olarak, bugün burada, Kartal'ın daha güvenli bir geleceği için önemli bir adım attık. Ancak bu sadece başlangıç. İlerleyen günlerde, daha birçok projeyi hayata geçirerek, Kartal'ı İstanbul'un en güvenli ve yaşanabilir ilçelerinden biri haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Başkan Gökhan Yüksel belediye ekiplerinden sitenin yıkım ve inşa süreciyle ilgili bilgi alarak, yapılması gerekenler hakkında yetkililere talimat verdi.