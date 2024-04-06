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Kartal Belediyesi’nden Kadir Gecesi iftarı ve lokma dağıtımı

Kartal Belediyesi’nden Kadir Gecesi iftarı ve lokma dağıtımı
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Kartal Belediyesi Ramazan Ayı’nın ilk gününden itibaren ilçenin farklı mahallelerinde düzenlediği açık hava iftarlarına Kadir Gecesi’nde Soğanlık Yeni Mahalle ile devam etti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Mert Polat da Kadir Gecesi’ne denk gelen iftar programında Kartallılar ile aynı sofrayı paylaştı. İftar öncesi ve sonrası komşuları ile bir araya gelerek sohbet eden Başkan Yüksel, vatandaşların Kadir Gecelerini tebrik etti.

Kartal Belediyesi’nin aşevinde pişirilen yemeklerin dağıtıldığı iftar organizasyonuna, yüzlerce Kartallı katıldı.

 Ramazan boyunca Kartal’da eski Ramazan ruhunun yaşatıldığı; orta oyunları, semazen gösterileri, aşık geleneği, tasavvuf müziği, şerbet ikramı gibi Ramazan eğlencelerinin düzenlendiği iftar organizasyonlarında çok sayıda Kartallı, açık hava sofralarında bir araya geldi.

 Başkan Yüksel, Orucunu Komşularıyla Birlikte Açtı

 Kartal Belediyesi tarafından kurulan sofraya iftar saatinden önce gelen Başkan Gökhan Yüksel ve Kartal İlçe Başkanı Mert Polat iftar sofrasını komşularıyla paylaştı. Vatandaşlar iftar saatinden sonra Kartal Belediye Başkanı ile uzun süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi. 

 Kartal Belediyesi’nin Kadir Gecesi dolayısıyla Soğanlık Yeni Mahalle’de düzenlediği iftar organizasyonunun ardından ise camilerde vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. Lokma ikramını memnuniyetle karşılayan Kartallılar, Kartal Belediyesi ve Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

 Kadir Gecesi dolayısıyla bir de tebrik mesajı yayımlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel mesajında; “Bu mübarek gecenin tüm komşularımıza sağlık ve huzur getirmesini, hayırlara vesile olmasını dilerim. Kadir Gecemiz mübarek olsun.” dedi.

 

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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