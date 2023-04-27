Kılıçdaroğlu ve Çalık ''Beslenme Saati'' projesi için Van'da

Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Beslenme Saati” uygulaması kapsamında Van’a giden Selvi Kılıçdaroğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kadın ve çocuklarla buluştu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Beslenme Saati” projesi Türkiye’ye tanıtılmaya devam ediyor. Projeyi yaygınlaştırmak için ülkenin doğusundan batısına birçok il ve ilçesinde çeşitli temaslarda bulunan 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Zehra Çalık’ın; Rize, Trabzon, Çatalca, Kırklareli ve İzmir’in ardından bu kez durağı Van oldu. Van ziyareti sırasından ilk olarak kadın ve çocuklarla kahvaltıda bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Çalık, burada Beslenme Saati projesinin tüm detaylarını paylaştı.

“Adil bir düzen kurulacak”

Annelerin feryadını duyarak bu projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Çalık, “Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik krizden geçiyor. Yoksulluk artık geniş kitleleri sarmış durumda. Anneler ve babalar evlatlarına yetemiyor. Bu yoksulluktan en çok da hiçbir sorumluluğu olmamasına rağmen çocuklarımız etkileniyor. Biz Beylikdüzü’nde ‘Çocuğumu okula gönderemiyorum’ diyen annelerin feryadını duyduk. İhtiyaç sahibi komşularımızdan başladık. Onların evlatlarına beslenme saatlerinde yiyebilecekleri gıdaları veriyoruz. Bunu yaparken de belediyenin ya da başkanın ismini yazmıyoruz çünkü biz biliyoruz ki veren elin alan eli görmemesi gerekir. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek bundan sonra. Bundan hiç şüphe duymuyorum. Genel Başkanımızın önderliğinde inşallah bu ülkeye adalet, hak ve huzur gelecek. Adil bir düzen kurulacak” diye konuştu.

“Gelecek daha güzel olacak”

Kadınlara ve yaptıkları işe her zaman güvendiğini ifade eden Selvi Kılıçdaroğlu ise “Beslenme Saati uygulaması sadece çocukları değil aileleri de ilgilendiriyor. Yerel yönetimlerimiz ellerinden geleni yapıyorlar ama bu merkezi hükümetin sorumluluğudur. Amacımız bu projeyi eninde sonunda bir devlet projesi haline getirmektir. Umarım en kısa sürede de olacaktır. Gelecek daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve Çalık’tan kadın çalışanlara ziyaret

Kılıçdaroğlu, Başkan Çalık ve eşi Zehra Çalık kadın ve çocuklarla buluştuktan sonra bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bir tekstil fabrikasını ziyaret eden Kılıçdaroğlu ve Çalık, burada kadın çalışanlarla bir araya gelerek sohbet etti. Daha sonra Mimoza Kadın Kooperatifi ve Seyrantepe Mahallesi Konteyner Konutlarında yaşayanlarla bir araya gelen Başkan Çalık ve Kılıçdaroğlu, kadınların ürettikleri eşyalar hakkında bilgi aldı.