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Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’den sandık çağrısı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’den sandık çağrısı
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Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, karasız seçmenin yoğun olduğu bölgelerde ziyaretlerde bulunarak sandığa gitme konusunda kararsız olan seçmeni ikna etme çalışmalarına devam ediyor.

Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, esnaf ziyaretlerinin yanı sıra ev ziyaretlerinde de bulundu. Özellikle Kepez’de çalışmalarını yoğunlaştıran Başkan Esen, Konyaaltı’nda da ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Liman Mahallesinde bir eve konuk olan Esen, vatandaşlarla sohbet ederek dertlerini dinledi. Ev sahibinin yanı sıra birçok komşunun da katıldığı ev ziyaretine önceki dönem Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da katıldı. Ziyaret sırasında misafirlerden birinin eşinin sandığa gitmeyeceğini söylemesi üzerine Esen, vatandaşı telefonla arayıp sandığa gitmesi için ikna etti. Başkan Esen ile kararsız seçmen arasında kısa bir diyalog yaşanırken Esen, ‘Mührün de gönlün de bizimle mi’ diye sordu. Vatandaş da ‘evet’ dedi. Vatandaştan sandığa gitme sözü alan Başkan Esen, teşekkür ederek telefon görüşmesine son verdi. Herkesin sandığa gitmesi gerektiğini ifade eden Esen, “Oy kullanmak en önemli yurttaşlık görevlerimizden biridir. Oyumuzu kullanırken de değişimden yana kullanmalıyız. Çünkü ülkemizi ileriye taşıyacak olan kavram değişimdir. Bu değişimi sağlayacak olan aday da 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur” şeklinde konuştu. 

Etiketler Konyaaltı Konyaaltı Belediyesi Semih Esen
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