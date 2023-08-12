Konyaaltı Belediyesi personeline hizmet içi eğitim

Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelinde yapılan hizmetlerin daha kaliteli hale gelmesi için personele verdiği eğitim çalışmalarını hızlandırdı.

Geçtiğimiz günlerde belediye çalışanları için afet anında yapılması gerekenler konusunda uzman eğitmenler tarafından çeşitli eğitimler veren Konyaaltı Belediyesi, personele yönelik hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele uzman eğitmenler tarafından yüksek alanlarda çalışırken nelere dikkat edilmesi gerektiği teorik ve pratik olarak anlatıldı. Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Halk Masa personeline ise vatandaşların talep ve sorunlarına daha hızlı dönüş sağlamaları ve çözüm üretmeleri noktasında bilgi verildi.

ORYANTASYON EĞİTİMİ

Konyaaltı Belediyesi’nde işe yeni başlayan personele İnsan Kaynakları Müdürlüğünce Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri’nin tanıtıldığı, birimlerde ne gibi hizmetlerin verildiğinin anlatıldığı oryantasyon eğitimi verilirken, eğitimler kapsamında son olarak ise zabıta personeline tutanak düzenleme ve mevzuat anlatıldı.

EĞİTİMLER SÜRECEK

Kurum içi eğitimlere son derece önem verdiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Konyaaltı’nda yaşayan her bir vatandaşımıza nitelikli hizmet verebilmek adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda belediye personelimize de hizmet içi eğitimler vermeye devam edeceğiz’’ dedi.