Konyaaltı Halk Masa Hayatpark'ta

Konyaaltı ilçesi sakinlerinin istek, talep ve sorunlarına anında çözüm üreten Halk Masa ekibi HayatPark’ta vatandaşları dinledi. HayatPark’ı çok beğendiklerini belirten vatandaşlar, “Nefes aldığımız bu park buluşma noktamız oldu. Böyle bir güzellikte 1 liraya çay içiyoruz” dediler.

Konyaaltı Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı Halk Masa saha çalışmalarını sürdürüyor. Emekliler Kahvesi’nin ardından HayatPark’ta vatandaşlarla buluşan Halk Masa ekipleri burada vatandaşların talep, istek ve sorunlarını dinledi.

İZMİR’DE HEP ANLATIYORUM

İzmir’den Antalya’ya kızının yanına gezmeye geldiğini belirten Kübra Sağtürk, HayatPark’ın kendileri için olmazsa olmaz bir yer haline geldiğini söyledi. Sağtürk, “Belediyemizden çok memnun kaldığımı her fırsatta dile getiriyorum. İzmir’e gittiğimde eşime, dostuma burayı methediyorum. Bu iltifat filan değil, gerçek. HayatPark’ta verilen imkân, Emekliler Kahvesi’nde verilen imkân, yürüyüş yolları. Bizler için yapılan o kadar güzel hizmetler var ki. Çay burada 1 lira. Nerede bulacağız bu fiyata. Ben İzmir’de anlatıyorum. İnanmıyorlar nasıl olur diyorlar” diye konuştu.

BULUŞMA NOKTAMIZ OLDU

HayatPark’a arkadaşlarıyla fırsat buldukça geldiğini belirten Gülhanım Ekinci de, “Konyaaltı Belediyesi’ni çok beğeniyorum. HayatPark çok güzel bir yer. Havası güzel. Burası arkadaşlarımızla buluşma noktamız oldu” dedi. Gürsu Mahallesi sakinlerinden Nilgün Kurtuluş, HayatPark’ın kendilerine hayat kattığını söyledi. Kurtuluş, “Konyaaltı Belediyesi’nin çalışmalarından çok memnunum. HayatPark hayatımıza renk kattı. Biz emekliyiz. Biz bu kadar az maaşla nereye gidebiliriz. Denizimiz elimizin altında, parkımız öyle. En güzel çayı burada 1 liraya içiyoruz. Ankara’dan geldim buraya. Arkadaşlarım ‘İyi ki gitmişsin Nilgün’ diyorlar. Burası atıl, mezbelelik bir yerdi. Çok minnettarım Semih Bey’e. İnşallah böyle başka yerler de bize kazandırırlar” şeklinde konuştu. Safiye Civelek de HayatPark’ın özellikle yaşlıların nefes aldığı bir yer olduğunu dile getirdi. Civelek, “Yemeğim yoksa eşimi, dostumu HayatPark’a getiriyorum. Burası bizim için kurtarıcı oldu. Fiyatları da piyasaya göre çok güzel. Ne yapalım her yer çok pahalı. Her şey çok güzel hayatımızdan memnunuz” açıklamasında bulundu.

SAHADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de Halk Masa’nın belediyenin gözü kulağı olduğunu söyledi. Halk Masa ekiplerinin sahada da vatandaşlarla buluştuğunu aktaran Başkan Esen, “Ekiplerimiz dijital ortamların yanı sıra telefonla da vatandaşlarımızın istek, talep ve şikâyetlerini dinliyor. Vatandaşlarımızın olduğu her yerde ekiplerimiz olacak. Saha çalışmalarına devam edeceğiz. Vatandaşlarımız aynı zamanda istek, talep ve şikâyetlerini 0 242 245 55 00 numaralı telefondan Halk Masa’ya da iletebilirler” şeklinde konuştu.