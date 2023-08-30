Konyaaltı’nda 30 Ağustos coşkusu

Konyaaltı Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği konserde sahne alan Candan Erçetin, söylediği şarkılarla hem duygulandırdı hem de coşturdu.

Konyaaltı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği konserde Candan Erçetin sahne aldı. Erçetin, söylediği şarkılarla alanı dolduran binlerce vatandaşa keyifli dakikalar yaşattı. Düzenlenen etkinliğe CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz’ün yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Konser öncesi sahneye çıkan Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu sergilediği performans ile büyük beğeni topladı. Halk topluluğunun, gösteri sonunda yaptığı kule, alanda bulunanları duygulandırdı. Türkiye’ye kadın hentbolunda ilk kez Avrupa Kupası kazandıran Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı da sahneye çıkarak alanda bulunanları selamladı.

BAYRAMLARIMIZI COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlamını gelecek nesillere aktarmanın önemine değinen Başkan Esen, milli bayramları her zaman coşkuyla kutlayacaklarını söyledi. Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Esen, alanı dolduran vatandaşlara teşekkür etti. 30 Ağustos Zaferi’nin dünya tarihinde benzersiz olduğunu ifade eden Başkan Esen, “Bu büyük zaferin mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyorum. İyi ki varlardı. İyi ki bu temeli attılar ve iyi ki bize bu yolu açtılar. Bu yolda canını veren, kanını döken tüm şehitlerimizi tekrar sizlerle beraber saygıyla anıyorum” dedi. Esen, konuşmasının ardından sanatçı Candan Erçetin’e plaket ve çiçek takdim etti. Sahil bandını dahil dolduran vatandaşlar, Erçetin’in şarkılarla keyifli vakit geçirdi.