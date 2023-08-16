Konyaaltı’nda çocuklar yazı değerlendiriyor

Konyaaltı Belediyesi’nin, Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde her yıl açtığı ücretsiz kurslar bu yıl da devam ediyor. Binlerce öğrenci yaz aylarını değerlendirmek için belediyenin açtığı ücretsiz kurslardan yararlanıyor.

Konyaaltı Belediyesi, KONSEM bünyesinde her yıl farklı dönemlerde ücretsiz kurs açmaya devam ediyor. Yaz kurslarında öncelik çocuklara verilirken, 19 faklı branşta 119 kursa yaklaşık 4 bin kursiyer başvuru yaptı. İngilizce, Almanca, Rusça, resim, seramik, gitar vb. birçok branşta kurs çocukların yaz aylarını verimli geçirmesini sağlıyor.

DERSLER MÜFREDATA GÖRE YAPILIYOR

Seramik alanında öğrencilere kurs verdiğini söyleyen kurs öğretmeni Çiğdem Duran, kursların bir müfredata göre devam ettiğini söyledi. Öğrencilerin yaş gruplarına göre hazırlanan müfredatı uyguladıklarını kaydeden Duran, “Öğrencilerin el yeteneklerini, el kaslarını ve ince motor becerilerini geliştirecek şekilde planlama yapıyoruz. Bunun yanında çocukların renk bilgisini geliştiremeye yönelik de dersler veriyoruz. Grup çalışmaları dahilinde doğaya çıkıp topladığımız malzemelerle bir şeyler üretmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Gitar kursu öğretmeni Fatih Gözübüyükoğlu ise, “Haftada iki günde bir dersimiz oluyor. Öğrencileri dört gruba ayırdık. Çocuklar için sosyal bir aktivite. Aynı zamanda yeni şeyler öğrenip yaz aylarını verimli geçiriyorlar” dedi.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR DA FAYDALANIYOR

KONSEM yaz kurslarında binlerce öğrenci kültür, sanat, hobi vb. birçok alanda eğitim alırken, belediyenin açtığı ücretsiz kurslardan depremzede çocuklar da faydalanıyor. 5-10 yaş arası çocukların eğitim aldığı KONSEM kursları, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi sona erecek. Öğrencilerin yaz aylarında hem yeni şeyler öğrenmesi hem de keyifli vakit geçirmesi için her yaz ücretsiz kurslar açtıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, öğrencilere başarılı bir kurs dönemi diledi.