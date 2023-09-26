Konyaaltı'nda Gürsu Mahallesi’nde yollar daha bakımlı

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol yenileme çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda Gürsu Mahallesi 306 Sokakta sıcak asfaltlama ve yol yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yollarda sıcak asfaltlama, bakım-onarım, kasislerin boyanması, sathi kaplama gibi çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Buna bağlı olarak Gürsu Mahallesi 306 Sokakta sıcak asfaltlama ve yol yenileme çalışmaları tamamlandı. Ayrıca Altınkum ve Liman mahallelerinde yapılan kasislerin boyanması ve Liman Mahallesi 64’üncü Sokakta kasis yapma işi tamamlandı. Kökez Yaylası Korucak mevki arası yol çalışması ve Korucak mevkiinde de sathi kaplama yapıldı.

ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK

Konyaaltı Belediyesi olarak temel hizmet çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “İlçemizde vatandaşlarımızın daha konforlu bir ulaşım sağlamaları amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri’ne bağlı ekiplerimiz ihtiyacı olan mahallelerimizde sıcak asfaltlama, bakım-onarım, yol yenileme, kasislerin boyanması, sathi kaplama gibi çalışmalar yapıyor. Fen İşleri’ne bağlı ekiplerimiz Gürsu Mahallesi 306 Sokakta sıcak asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Çalışmalarımız daha güzel bir Konyaaltı yaratmak için devam edecek’’ dedi.