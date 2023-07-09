Konyaaltı'nda Halk Masa emeklilerin sorunlarını çözüyor

﻿ Konyaaltı Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Altınkum ve Siteler mahallelerinde yer alan emekli kahvelerini ziyaret ederek, emekli vatandaşların sorun talep ve önerilerini dinledi.

Konyaaltı Belediyesi, vatandaşın sorunlarını ve taleplerini yerinde dinlemeye ve çözümler üretmeye devam ediyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, özellikle kırsal mahallelerde olmak üzere, belirli periyotlarla ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar gidip taleplerini not alarak kısa süre içerisinde çözüme kavuşturuyor.

EMEKLİ KAHVESİNDE DİNLEDİ

İlçe merkezinde de belirli periyotlarla vatandaşları dinleyen ekipler, Altınkum ve Siteler mahallelerinde bulunan emekli kahvelerini ziyaret ederek emekli vatandaşların taleplerini dinledi. Ücretsiz çay ve kahve hizmetinin olduğu emekli kahvelerinde vakit geçiren emekli vatandaşların sorunlarını dinleyen ekipler, emekli kahvelerindeki hizmetler ile ilgili gelen önerileri de ilgili birimlere ulaştırmak üzere not aldı. Her iki emekli kahvesinde de kendilerine verilen hizmetten duydukları memnuniyeti ifade eden emekli vatandaşlar, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e teşekkür etti.

ŞEHRİN EN GÜZEL YERİNDE

Emekli kahvelerinin, insanların birbirleriyle tanışarak dostluk oluşturduğu bir yer olduğunu ifade eden emekli kahvesi sakinlerinden Mehmet Zeki Sarp, ‘’Bu sayede bu mekânın, insanların birbirlerine sorunlarını anlatıp dayanışma sergileyebildikleri bir yer haline geldiğini de söyleyebilirim. Dünya kenti Antalya’nın en güzel konumlarından birinde böyle bir hizmet verdikleri için Konyaaltı Belediyesi’ne teşekkür ederim’’ dedi. Şehrin en değerli yerinde deniz havası alarak çay içebildikleri için şanslı olduklarını aktaran Özdemir Arıkan ise, ‘’Şuradan iki sokak içeriye doğru gitsen cayır cayır yanarsın. Burada denizden gelen rüzgârın etkisinden faydalanarak oturup kendimizi dinleyebiliyoruz’’ dedi. Emekli kahvesi sakinleri, ekonomik olarak zor günler geçirdikleri şu dönemde belediyenin ücretsiz çay ve kahve ikramlarını da oldukça değerli bulduklarını söyledi.