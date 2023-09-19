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Konyaaltı'nda Kökez yaylası sakinleri yollarına kavuştu

Konyaaltı'nda Kökez yaylası sakinleri yollarına kavuştu
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Konyaaltı Belediyesi, Yarbaşçandır Mahallesi’ne bağlı Kökez Yaylası Korucak Mevkii’nde yıllardır yaşanan yol sorununu çözüme kavuşturdu.

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalar yapmaya devam ediyor. Özellikle yaz aylarında yaylalarda yaşanan nüfus yoğunluğu nedeniyle kırsal bölgelerdeki çalışmalarını hızlandıran ekipler, Yarbaşçandır Mahallesi’ne bağlı Kökez Yaylası Korucak Mevkii’ndeki yol sorununu da çözüme kavuşturarak vatandaşın kullanımına sundu. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in talimatlarıyla hız kazanan çalışmalarda Korucak Mevkii’nin tüm yolları sathi asfalt ile kaplandı. Ekiplerin ara sokaklara kadar girerek yürüttüğü çalışmalar yayla sakinlerinin yüzünü güldürdü.

‘’VATANDAŞ KENDİSİNİ TANIYAMIYORDU’’

Yol çalışmalarından önce vatandaşın, toz yüzünden balkonuna çamaşır dahi asamayacak durumda olduğunu ifade eden Yarbaşçandır Mahalle Muhtarı Kemal Eke, ‘‘Vatandaş balkonunda biraz oturup içeriye girdiğinde üzerine yapışan toz yüzünden neredeyse kendini tanıyamıyordu. Yol sorunumuzu çözdüğü için Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen’den Allah razı olsun. Kendisine ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum’’ dedi. Yaz aylarında yaşanan toz sorununun yanı sıra kışın da yolların çamur olması nedeniyle çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen yayla sakini Süleyman Erdem ise, yol sorunlarını çözüme kavuşturduğu için Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e teşekkür etti.

Etiketler Konyaaltı Konyaaltı Belediyesi Semih Esen
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