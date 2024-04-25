Konyaaltı'nda parklar yenileniyor

Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan parklarda yenileme, bakım-onarım ve yürüyüş yolu yapma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi ilçede bulunan parklarda bakım-onarım, yenileme, düzenleme yürüyüş yolu yapma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri en son Arapsuyu Mahallesi 610 Sokak’ta bulunan eski parka yeni çizilen proje kapsamında yürüme yoluna beton dökümü, mermer kaplama çalışmaları gerçekleştiriyor.

YÜRÜYÜŞ YOLLARI

Konyaaltı ilçesinde bulunan parklarda bakım-onarım, yenileme, düzenleme ve yürüyüş yolu yapma çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizde bulunan parklarımızın bakım-onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın güvenle yürüyüş yapmaları için parklarımıza yürüyüş yolları da yapılmasını için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın huzurlu ve modern parklarda hava almaları, çocuklarıyla ve sevdikleriyle güzel vakit geçirmeleri için çalışmalarımız devam edecek” dedi.