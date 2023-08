Konyaaltı’nda yollar yenileniyor

Konyaaltı Belediyesi, ilçe merkezinde yol çalışmalarını hızlandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Mollayusuf 1456 Sokak'ta sıcak asfalt serimi yaptı. Konuyla ilgili haber metni ve fotoğraflar ektedir. İyi çalışmalar dileriz.

Konyaaltı Belediyesi, kent kırsalında ve merkezde ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt serimi, yol yenileme ve yeni yollar açmaya devam ediyor. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Mollayusuf 1456 Sokak'ta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Mahalleyi ana arterlere bağlayan yollarda da iyileştirme çalışmaları yapacak olan ekipler, kazım işlemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Temel hizmetleri planlı bir şekilde sürdürdüklerini söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçenin her bölgesinde çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. İlçe sakinlerinin daha konforlu bir yaşam sürdürmesi için aralıksız çalıştıklarını belirten Esen, "Her zaman söylüyorum, ilçemize her hizmetin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Bunu sadece temel hizmetlerde değil; sosyal, kültürel ve sportif hizmetlerde de uyguluyoruz. Çünkü Konyaaltı doğasıyla, kültürel yapısıyla ve kadim uygarlıklara yaptığı ev sahipliğiyle eşsiz bir ilçe. Biz de ilçemize yakışacak hizmetler sunuyoruz" diye konuştu.