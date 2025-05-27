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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek Çağlak Festivali Coşkusuna Ortak Oldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek Çağlak Festivali Coşkusuna Ortak Oldu
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 566. Çağlak Festivali kapsamında Akhisar’da düzenlenen Adamlar Grubu konserinde Akhisarlılarla buluştu. Başkan Zeyrek, “Daha yaşanılabilir bir Akhisar’ı, daha yaşanılabilir bir Manisa’yı yarınlara taşımak bizlerin en büyük görevi. Sizlerden sadece bir şey istiyorum. Hep mutlu olun, bu gülen yüzünüz asla ve asla solmasın” dedi.

Bu yıl 566’ncı kez düzenlenen Akhisar Çağlak Festivali etkinlikleri kapsamında alternatif rock müziğin sevilen grubu Adamlar, Akhisar Gölet Alanı’nda hayranlarıyla buluştu. Akhisarlıların yoğun ilgili gösterdiği konsere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de katıldı. Vatandaşların “Büyük Başkan” seslenişlerine Başkan Zeyrek, “Büyük olan sizsiniz” şeklinde karşılık verdi.
 
Konser öncesi sahneden Akhisarlılara seslenen Başkan Ferdi Zeyrek, “Akhisar’ımız gerçekten çok şanslı. Çünkü Besim Dutlulu gibi bir Başkanınız var. Kıymetini bilin. Besim Başkanım gecesini gündüzüne katarak Akhisar’ımızı güzelleştirmek için çalışıyor ve çalışmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı. Başkan Zeyrek, 31 Mart seçimleriyle birlikte Büyükşehir Belediyesi’nden hak ettiği hizmeti alamayan Akhisar’a artık hak ettiği hizmetlerin getirildiğini vurgulayarak, “31 Mart’ta siz bize öyle bir yetki verdiniz ki Akhisar’da Besim Dutlulu ile Ferdi Zeyrek el ele verdi; bisiklet yolunu, yürüyüş yolunu, Kent Lokantası’nı, Halk Mandıra’yı, Halk Ekmek’i, daha birçok hizmeti Akhisar’ımıza kazandırdı. Bana diyorlar ki ‘Başkanım teşekkür ederiz’. Ben de diyorum ki teşekkürü bana etmeyin. Asıl ben size, bu hizmetleri yapmak için bana verdiğiniz yetkiden dolayı binlerce kez teşekkür ederim” dedi.
 
Çağlak Festivli’nin 566. yılı olduğunu kaydeden Başkan Zeyrek, “Geçmişten aldığımız bu emaneti üzerine koyarak yarınlara taşımaya devam ediyoruz. Her zaman da devam edeceğiz. Çünkü emanetlere sahip çıkmak, yarınlara daha yaşanabilir bir Akhisar’ı, daha yaşanılabilir bir Manisa’yı taşımak bizlerin en büyük görevi. Sizlerden sadece bir şey istiyorum. Gülen yüzünüz asla ve asla solmasın. Siz hep eğlenin, siz hep mutlu olun. Bizler sizin için her zaman çalışmaya devam edeceğiz. Sizleri çok seviyorum” diye konuştu.
 
Başkan Zeyrek’in konuşmasının ardından sahne alan Adamlar, kendilerine özgü tarzları ve seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarıyla Akhisarlıları coşturdu. Konser boyunca şarkılara eşlik eden vatandaşlar, unutulmaz bir gece yaşadı.

 

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Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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