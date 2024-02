Mansur Yavaş: ''Belediyede benim fotoğrafımı asmak yasak, Atatürk ve aile fotoğrafları asılır''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Evren ve Şereflikoçhisar’da Seçim Koordinasyon Merkezi açtı. Göreve gelir gelmez rozetini çıkarıp, kimseyi ayırmadan Ankara’nın bütün ilçe, köy ve mahallelerine eşit hizmet uyguladıklarını vurgulayan Yavaş, “Belediyenin içinde benim fotoğrafımı asmak yasak. Herkes asacaksa Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kendi ailesinin fotoğrafını assın dedik” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerine ve Seçim Koordinasyon Merkezi açılışlarına devam ediyor.

CHP’nin Evren Belediye Başkan Adayı Arif Güçlü ve Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Mustafa Koçak’ın katılımıyla gerçekleşen Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışlarında Yavaş, her iki ilçenin de vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

“HERKESE EŞİT ŞEKİLDE HİZMET ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

İlk olarak Evren Cumhuriyet Caddesi’nde hemşehrileriyle buluşan Mansur Yavaş, göreve gelir gelmez rozetini çıkarıp, kimseyi ayırmadan Ankara’nın bütün ilçe, köy ve mahallelerine eşit hizmet uyguladıklarını vurgulayarak, “Beş yıldır görev yapıyoruz. Hiçbir Allah’ın kulunu ayırmadan, hiçbir ilçeyi, köyü, mahalleyi ayırmadan herkese eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu hizmeti yaparken beş yıl boyunca nereye gidersek gidelim; nereden bize çok oy çıkmış, nereden az oy çıkmış hesabını yapmadık. Bir yerin altyapı, su, kanalizasyon ihtiyacı varsa oradan kime ne kadar oy çıktığının önemi var mı? Biz o problemi çözmek için çalıştık” diye konuştu.

Beş yıl boyunca hizmet ve projeleri gerçekleştirirken şeffaf olduklarının altını çizen Yavaş, “Çünkü biz sizlerden aldığımız paralarla, maaşla görev yapan insanlarız. Hükmetmek için değil, hizmet etmek için geldik. Ankara’nın en ücra köşesine kadar, ne eksik varsa hizmet etmek için canla başla çalıştık” dedi.

“KİM NE ÜRETİYORSA YANINDAYIZ”

Konuşmasında; Evren ilçesinde gerçekleştirdikleri hizmetleri anlatan Yavaş, şunları kaydetti:

“Peçenek Barajı’ndan 8 köye su verdik, merkeze de yakında verilecek. 9 mahallede asbestli su borusu yenilendi. 9 köyümüzde ücretsiz internet var. Belde belediyeleri kapatıldığı için itfaiye sorunu var. 5 tane köye yangın söndürme tankeri verdik. Ayrıca Hayriye Berat Cömertoğlu Parkı yenilendi. Şu ana kadar da 2 bin 300 ton asfalt atıldı, atmaya da devam edeceğiz, bu yolların hepsini asfalt yapacağız. Kurulan kadın kooperatiflerine destek olacağız. Ankara’nın her yerinde biz bunlara destek oluyoruz buradan da destek olmaya devam edeceğiz. Evren’de 225 aile bizden sosyal destek alıyor. 37 kişiye doğal gaz, 225 kişiye et, 184 aileye kömür desteği veriyoruz. 80 emeklimiz de her ay düzenli bir şekilde bizden gelir desteği alıyor. Kırsal kalkınma çalışmalarımız kapsamında da 271 çiftçiye tohum, 225 çiftçiye mazot, 44 tane balıkçımız varmış onlara da mazot desteği veriyoruz. Kim ne üretiyorsa yanındayız. Yine 28 tane çiftçimize sıvı gübre, 589 çiftçimize sebze fidesi, hayvancılığın gelişmesi için 126 oluk ve kaba yem desteği verdik. Semizözü Yaylası sulama göleti tamamlandı, 300 dönümlük bağ sulaması da oradan yapılacak.”

İKİNCİ DURAK ŞEREFLİKOÇHİSAR

Daha sonra Şereflikoçhisar’da SKM açılışını gerçekleştiren Mansur Yavaş, Tuz Gölü Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

“Ankara’nın Başkanı Mansur Yavaş” sloganları eşliğinde konuşmasına başlayan Yavaş, beş yıl boyunca Ankara halkının parasını boşa götürecek hiçbir israfın içinde olmadıklarını belirterek, “Benim çılgın projem yok. Benim bir tane projem var, Ankara halkını zengin etmek onların üretmesini sağlamak, kimseyi aç ve açıkta bırakmamak, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamak, aynı zamanda destek alan ailelerin çocuklarının da yaşıtları gibi devletin bütün imkânlarından serbestçe yararlanmasını sağlamak’ demiştim, biz bu sözümüzü tutuyoruz” dedi.

“EN UFAK BAŞI DERDE DÜŞEN OLURSA ANKARA BÜYÜKŞEHİR YANINDA”

Şereflikoçhisar ilçesinde gerçekleştirdikleri hizmetlerden örnekler veren Yavaş şunları söyledi:

“Peçenek Barajı’ndan 15 köyü suya kavuşturduk. Şimdi bunları proje saymazlar. Ankara’da 2 saat su kesilse ASKİ’ye telefon üzerine telefon gelir. Peki onlarca yıldır sıkıntı çeken köyler niye dikkate alınmaz, niye yapılmadı şimdiye kadar? Çünkü onların çılgın projeleri vardı. 53 mahallede asbestli su borularını ortadan kaldırdık. 47 köyde ücretsiz internetimiz var. 24 adet köyümüze yangın tankeri verdik. 117 bin ton asfalt attık, menfez ve köprüler yaptık. Kesimhane binası şu anda açılışa hazır. Atık su arıtma tesisimiz bitti fakat elektrikteki dalgalanma nedeniyle sürekli trafonun yanmasına neden oluyor başka bir yerden elektrik alınmak suretiyle faaliyete geçecek. Aile yaşam merkezi yapıyoruz. 2 bin 139 aileye sosyal destek olmaya devam ediyoruz. Destek olmadığımız aile yok. En ufak başı derde düşen olursa Ankara Büyükşehir yanında. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 3 bin 223 çiftçiye 1 milyon 500 bin kilogram tohum, 2 bin 270 çiftçiye mazot, 539 çiftçiye sıvı gübre, bin 92 çiftçiye sebze fidesi, bin 670 metre sulama borusu desteği sağladık. Hayvancılık yapanlar için 496 oluk bıraktık. 9 bin metre kapalı sulamaya geçtik. Yeşilyurt’ta bin 500 dönüm sulama sistemine geçtik. Sarıkışla, Karabük köyünde de 800 dönüm sulu tarıma geçilmesi için çalışmalar yaptık.”

Beş yıl boyunca Ankara’da fotoğrafının olmadığını, reklamının yapılmadığını ifade eden Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesinde de fotoğraflarının asılmasının yasak olduğunu belirtti.

Belediyenin parasıyla reklam yapmadığının altını çizen Yavaş, “Belediyenin içinde de benim fotoğrafımı asmak yasak. Herkes asacaksa Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kendi ailesinin resimlerini assın. Şimdi Ankara’da pankartlarımızı görüyorsunuz seçimden seçime. Genel seçimde dahi asmadık. Bunların tamamı il başkanlığımızca ödeniyor. Biz mal varlığımızı da açıklıyoruz, bunları da açıklıyoruz. İnşallah rakiplerimiz de göreve başlayıp görevleri bittiğinde mal varlığı ne olmuş açıklarlar. Asılan pankartları da kimler ödüyor onları da inşallah açıklarlar” ifadelerini kullandı.