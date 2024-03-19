Mansur Yavaş: ''Betona değil insana yatırım yaptık''

Başkentli pazarcı esnafıyla iftarda bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, pandemi dönemi esnafın ayakta kalabilmesi için gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. Yavaş, "Belediye başkanlığı budur. Çöp projelerle ortaya çıkıp vatandaşın parasını çöpe atmak değildir. İşte böyle böyle Ankaralının kalbine girdik. Ankaralıyla sevgili olduk" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Başkan Adayı Mansur Yavaş, pazarcı esnafıyla iftar yemeği programında bir araya geldi.

Altındağ ilçesinde gerçekleşen iftar yemeği programında 1500'ün üzerindeki pazarcı esnafı Yavaş'ı büyük bir coşkuyla karşıladı.

2019 yılında dile getirdiği, "Seçimi kazanacağız ama bu asla zafer olmayacak. Çünkü zafer düşmana karşı kazanılır, bizim karşımızda düşman yok" sözünü bugün de söylediğini belirten Yavaş, beş yıl boyunca kendisine oy vermeyen hiç kimseyle ilgili tek bir kelime konuşmadığının altını çizdi.

"TAŞA, BETONA DEĞİL İNSANA YATIRIM YAPTIK"

2019 yerel seçimleri öncesi "Beni seçerseniz, oy vermeyenleri pişman edeceğim. 'Keşke biz de oy verseydik' dedirteceğiz, öyle pişman edeceğiz" sözlerini hatırlatan Yavaş, "Geçen seçim oy vermese de beş yıllık yönetimimizden sonra herkes gördü ki bu belediyeler çok daha farklı yönetiliyor. Taşa, betona değil insana yatırım yapıyor. İnsanın kalbine girmek… Asıl belediyecilik odur. Eğer bu insanlar sizi seviyorsa, gördüğü yerde sizinle birlikte olmak istiyorsa gönlüne girmiş kişisiniz demektir. Yoksa yolda gördüğü zaman döner arkasını gider" diye konuştu.

KİMSEYİ AYIRMADIK, ÖTEKİLEŞTİRMEDİK"

Kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden çalıştıklarını vurgulayan Yavaş, pandemi dönemi gerçekleştirdikleri esnaf dostu çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"Seçimden önce yine ben esnaf çocuğuyum, esnaf dostuyum diyordum ama pandemide gerçekten esnaf dostu bir belediye başkanının nasıl olduğunu bütün Ankara'ya gösterdik. Halbuki şunu söylüyorlardı, seçime giderken pazarcılar terörist olmuştu öyle değil mi 2019'da. İnsanlar, idare edenler kendisi beceremeyince kabahati başkasında buluyor. Son seçimlerde de kasapları terörist yapıyorlardı. Mutlaka seçime giderken birilerine bir laflar söylüyorlar. Halbuki terörist dediğiniz insanlar bu fiyatların artmasında hiçbir sorumluluğu yok, bunlar ekmeğinin peşinde olan insanlar. Alın teriyle, o yazın sıcağın altında, o sopsoğuk günlerde halka hizmet için çalışıyorlar."

"ESNAF AYAKTA KALSIN DİYE ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIK"

Yavaş, pandemi döneminde esnafların çoğundan kira almadıklarını ya da ertelediklerini belirterek, rakibinin pandemi döneminde 8 bine yakın esnafa ceza kestiğine dikkat çekti.

Yavaş, "İşte onun kestiği cezaya, şimdi sandıkta siz ona ceza keserek cevabınızı vereceksiniz. Pandemi döneminde insanlar iş yerini kapatmışken, cebinde bir kuruş para yokken bu insanlara ceza kesmek neyin nesi? Bizler de tam tersine esnaf ayakta kalsın diye elimizden gelen her şeyi yaptık. Saat gecenin 11'i sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Herkes şaşkın. Pazarcı esnafımızı götürmüş, tezgahını sermiş. Ne yapacak? Ertesi gün sokağa çıkılmayacak. İşte belediye başkanlığı budur. Yarım saat içinde temasa geçip, tezgahtaki malların hepsini alarak hiçbir pazarcı esnafımızı mağdur etmedik" dedi.

"İŞTE BÖYLE BÖYLE ANKARALININ KALBİNE GİRDİK"

Pandemi döneminde veresiye defterlerindeki borçları kapattırdıklarını anımsatan Yavaş, "Birbirini tanımayan insanlar gitti, o günlerde borcunu ödeyemeyen, bakkalın önünden geçmeye utanan insanların bütün veresiye defterlerini kapattı. Belediye başkanlığı budur. Çöp projelerle ortaya çıkıp vatandaşın parasını çöpe atmak değildir. İşte böyle böyle Ankaralının kalbine girdik. Ankaralıyla sevgili olduk. İnşallah Ankaralı bu sevgisini sandıkta gösterecek, rekor bir farkla belediyecilik dersini vatandaş verecek" ifadelerini kullandı.

AYHAN: "SANDIKLAR PATLAYACAK"

Ankara Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan, Mansur Yavaş'ın beş yıl boyunca herkese yardım ettiğini ifade ederek, "Biz pazarcılar buradayız. Ankara'da her yeri geziyorum, Allah izin verirse Başkanımın çalışmasıyla yüzde 90 o sandıklar patlayacak. Yürü tam yol ileri Başkanım" dedi.