Mansur Yavaş: ''Paranızı emanet ettiğiniz yöneticilerden hesabını sorun''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ayaş ilesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Yavaş, ''Bütün dünyada paranızı emanet ettiğiniz yöneticilerden hesabını sorun. Biz de bu hesabı veriyoruz. Zaman zaman duyuyorsunuz ‘Biz öbür dünyada bu hesabını veririz’ diye. Hep söylüyorum, bu dünyada hesabını veremeyen öbür dünyada da bu hesabı veremez'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

CHP’nin Ayaş Belediye Başkan Adayı İzzet Demircioğlu ile birlikte SKM açılışına katılan Yavaş, alana alkış ve sloganlarla girdi.

“BİZİM GÖREVİMİZ SU OLMAYAN KÖYE SU GÖTÜRMEKTİR”

“Beş yıldır görev yapıyoruz eski dönemden farkımız; ihaleleri canlı yayınlıyoruz, hiçbir kararı tek başımıza almıyoruz, kent konseyimizle odalarımızla birlikte çalışıyoruz” diyerek sözlerine başlayan Yavaş, “Bütün dünyada paranızı emanet ettiğiniz yöneticilerden hesabını sorun. Biz de bu hesabı veriyoruz. Zaman zaman duyuyorsunuz biz öbür dünyada bu hesabı veriyoruz diye. Hep söylüyorum, bu dünyada hesabını veremeyen öbür dünyada da bu hesabı veremez” dedi.

Her köye, her mahalleye gittiğini ve sorunları yerinde tespit ettiğini söyleyen Yavaş, “Hiçbir Allah’ın kulunu ayırmadık. Nereden kaç oy çıkmış hiç bakmadık. Oradaki sorunu çözdük. Baktık ki yüzlerce mahallede su yok, kanalizasyon yok. O kadar pahalı sattılar suyu merkezde. O kadar paraları çöp projelere ayırdılar. Altyapı yapmadılar. Bizim görevimiz bir köyde su yoksa su götürmektir, belediyeciliktir. Kanalizasyon yoksa bunu yapmaktır” diye konuştu.

Kendilerini küçümsediklerini söyleyen Yavaş, “Biz seçildiğimizde bizi küçümsediler. Sanki kendileri annelerinin karnından belediye başkanı doğdu. Birçok büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanlarından çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

“BATAN BELEDİYE ARIYORSANIZ KENDİ BELEDİYELERİNİZE BAKIN”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin batmadığını vurgulayan Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Eğer batan belediye arıyorsanız kendi belediyelerinize bakın. Çıkarın ne kadar borcunuz var açıklayın. Bunlar belediyeciliği bilmiyorlar. Seçimden önce ‘Destekleri kesecekler’ dediler ne oldu? 5 katına çıktı. ‘İşçileri çıkaracaklar’ dediler. Sorun bakalım bir işçi çıkarıldı mı işten? Maçlara götürülmüyorlar. Sendikalarını istedikleri gibi seçebiliyorlar. Onlar benim mesai arkadaşlarım. Yeter ki Ankara ve Ayaş’a hizmet etsinler. Yıllardır seçilen belediye başkanları seçimden seçime ilçeleri gezdiler. ‘Nasıl olsa oy alıyoruz’ diyerek ilgilenmediler. Biz bunları fırsat bilerek Ankara’nın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz.”

Ayaş’ta hayata geçirilen projeleri anlatan Yavaş, “Bizim belediyecilik anlayışımız budur; kimin nerede ne ihtiyacı varsa Ankara Büyükşehir Belediyesi hızır gibi yanındadır” diye konuştu.

“ASIL ESER, ASIL BELEDİYECİLİK BUDUR”

Beypazarı Belediye Başkanlığı dönemine değinen Yavaş, atılan asfaltların bir öneminin olmadığını belirterek, şunları söyledi:

“15 yıl oldu Beypazarı’ndan ayrılalı hala 600 bin turist oraya gidiyor. Asıl belediyecilik budur. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. İlçe belediye başkanlarına ‘Uzattığım eli tutun’ dedim. Hiçbiri tutmadı elimden. Düşmanlarıyız sanki. Anladık ki bunlar partilerini ilçelerinden daha çok seviyorlar. İnşallah rekor oyla kazanıyoruz. Bu belediye başkanları benim daha odamı görmediler. Bu kadar partizanlık yapıyorlar.”