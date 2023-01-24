Mavi Gözlü Dev Beylikdüzü'nde anıldı

Türk edebiyatının mavi gözlü devi Nâzım Hikmet, Beylikdüzü’nde anıldı. Beylikdüzü Belediyesi’nin 30. Adalet ve Demokrasi Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında Nebil Özgentürk’ün yönettiği “Nazım Aramızda” isimli belgesel izleyicisiyle buluştu.

Beylikdüzü Belediyesi’nin usta şair Nazım Hikmet ile araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu’yu anacağı 30. Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri, “Nazım Aramızda” isimli belgesel gösterimi ve söyleşi programıyla başladı. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Nebil Özgentürk’ün üstlendiği belgeselde seyirciler, vatan sevgisi ve edebiyata olan tutkusu ile adını tüm dünyaya duyuran Nâzım Hikmet’in hayatına kısa bir yolculuk yaptı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki belgesel gösteriminin ardından gerçekleşen söyleşide Özgentürk; belgesele, Nazım Hikmet’e ve eserlerine dair paylaşımlarda bulundu. Programda ayrıca, 45 kişiden oluşan Beylikdüzü Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu küçük bir sürpriz yaparak Nazım Hikmet şiirlerinden bestelenmiş şarkıları vatandaşlarla hep bir ağızdan seslendirdi.

Özgentürk: Geçmişini inkâr eden insanlar geleceğini göremez

Beylikdüzü’nde olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Nebil Özgentürk, “Hayatı boyunca adalet mağduru olmuş, demokrasinin yanından geçirilmemiş bir büyük ozanın hayat öyküsünü burada göstermek benim için çok anlamlı. Bu, Nazım Hikmet ile ilgili 6’ncı çalışmam. İlk defa canlandırma üzerine bir çalışma yaptık. Belgeselin yapımı 1 yıl sürdü. Moskova’dan İstanbul’a kadar Nazım’ın hayatının geçtiği birçok farklı yere gittik ve çekim yaptık. Belgeseli sizler gibi koltuktan izlerken her defasında çok hüzünleniyorum. Biz yazarlarımıza, ozanlarımıza ve düşünce insanlarımıza çok acı çektirmişiz. Bu yüzden belgesellerin önemini kavramak gerekiyor. Geçmişini inkâr eden insanlar geleceğini göremez” şeklinde konuştu.

“Beylikdüzü’nden Nazım Hikmet geçti”

Nebil Özgentürk’e çiçek takdiminde bulunan Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkanvekili Serdal Mumcu ise “Bugün Beylikdüzü’nden Nazım Hikmet geçti. Hep birlikte içimiz ısındı. Nebil Özgentürk, birçoğumuzun yaşamında iz bırakmış bir isimdir. Çünkü doğruyu anlatan ve doğrunun peşinden koşan insanları bulmak gittikçe zorlaşıyor. Bize kattıklarınız için şahsım, Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık ve Beylikdüzü halkı adına teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Nazım Hikmet ve Uğur Mumcu etkinliklerle anılacak

30.Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri hafta boyunca devam edecek. 24 Ocak Salı günü (bugün) saat 19.45’te, BAKSM giriş katındaki fuaye alanında, “Uğur’lu Türküler” isimli şiir ve müzik dinletisi düzenlenecek. 26 Ocak Perşembe günü saat 20.00’da CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile gazeteci ve yazar Murat Ağırel’in katılımıyla “Vurulduk Ey Halkım, Unutma Bizi!” isimli söyleşi gerçekleşecek. Haftanın son etkinliği ise Rutkay Aziz ve Dolunay Soysert’in katılacağı “Nazım’ı Anlamak” isimli söyleşi olacak. Etkinlik saat 17.00’da BAKSM giriş katta bulunan fuaye alanında gerçekleşecek.