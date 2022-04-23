Mersin'de gençler ve iş arayanlar, Büyükşehir ile geleceğe hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, lise ve üniversite öğrencilere yönelik seminerlerini yoğunlaştırıyor. Nisan-Mayıs döneminin gelmesi ile üniversiteler ve liselerden kariyer seminerleri için çok sayıda talep alan Kariyer Merkezi, yoğun bir programı hayata geçiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, gençleri ve iş arayanları geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Düzenlediği seminer, eğitim, mülakata hazırlık gibi programlar ile iş arayanların, lise ve üniversite öğrencilerinin yanında olan Kariyer Merkezi, yaz ayı için dolu dolu bir program hazırladı.

Nisan-Mayıs döneminin gelmesi ile üniversite ve liselerden kariyer seminerleri için talep gören Kariyer Merkezi, yoğun bir programı hayata geçiriyor. Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, üniversite öğrencilerine yönelik olarak gerçekleşen çalışmalarda CV yazma, Mülakat Teknikleri, Beden Dili, Yeni Nesil İş Arama Metotları konusunda destek vermeye çalıştıklarını belirtti. Önümüzdeki süreçte Mersin Üniversitesi, Meslek Liseleri, Adana Gündoğdu Eğitim Kurumları ile kariyer etkinlikleri düzenlemeyi planladıklarını ifade eden Özada, üniversitelerle birlikte ‘Metaverse Dünyasında Kariyer’ konusuyla da Türkiye’de fark yaratmak istediklerini vurguladı.

Toros Üniversitesi ile Network Zirvesi

Toros Üniversitesi Rektörlüğü, Toros Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Topluluğu ev sahipliğinde 3’ünsü düzenlenen Kariyer ve Network Zirvesi’ne katılan Büyükşehir Kariyer Merkezi, üniversitelilerden büyük ilgi gördü.

Bahçelievler Kampüsü Kültür Merkezi’nde düzenlenen zirvede Kariyer Merkez Müdürü Serkan Özada, öğrencilere ‘Geleceği Yakala’ başlıklı bir seminer verdi. Gerçekleşen seminere 300’ün üzerinde kişi katıldı.

Çağ Üniversitesi öğrencilerine ‘Doğru Kariyer Planlama’ eğitimi

Kariyer Merkezi, Çağ Üniversitesi Kariyer Topluluğu’nun ev sahipliğinde online olarak ‘Doğru Kariyer Planlaması İçin Gereken Adımlar’ konulu eğitimde de yerini aldı. ‘Yeni Nesil İş Arama Metotları’, ‘Kariyer Planlamasının Önemi’, ‘İş Dünyası ile Network’ gibi konu başlıkları ile Kariyer Merkezi, öğrencilerin kariyer yolculuklarına destek sundu.

Lojistik Elemanı kursiyerleri Toros Üniversitesi’nde

Kariyer Merkezi, özellikle mesleki eğitim bünyesinde alınan teorik bilgileri, sektörel bilgilerle destekleyecek profesyonel buluşmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, lojistik elemanı kursiyerleri Toros Üniversitesi Lojistik Laboratuvarını ziyaret etti. Prof. Dr. Köksal Hazır eşliğinde lojistik sektörü, sektörün istediği yetkinlikler, Mersin ilinde lojistik sektörünün durumu gibi birçok güncel konuda bilgi alışverişi yapıldı.