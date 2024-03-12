Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "1 Nisan'dan itibaren engelli kardeşlerimiz için 'Engelsiz Seferberlik' ilan edeceğiz." dedi.

Kurum, Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Engelsiz Gönüller İftar Sofrası" programında yaptığı konuşmada, katılımcıların ramazan ayını tebrik etti.

Ramazanda kendileri için olduğu kadar ümmetin yetim evlatları için de merhamet dilediklerini belirten Kurum, "Özellikle zulümle, işgalle, savaşla, açlıkla mücadele eden kardeşlerimiz için de merhamet diliyoruz. Gönül coğrafyamızda yara alan her bir bölgemiz için, bu coğrafyalardaki her bir kardeşimiz için Allah'tan yardım diliyorum, kurtuluş, barış ve huzur temenni ediyorum." diye konuştu.

Kurum, bugün yüreklerinin Filistin için, Gazze için çarptığını vurgulayarak, "Bu mübarek ramazan ayında da insanlığın kalbi, gözü, kulağı Gazze'de. Gazze, ümmetin ve insanlığın sesi, nefesi, canı, kanı, yarası, derdi olmuş durumda. Bu ramazan ayında istiyoruz ki Gazze, insanlığın yarası değil sevinci olsun. İstiyoruz ki Gazze, insanlığın acısı değil umudu olsun, Gazze’de hukuksuzluk dursun, Gazze'de acımasız, insanlık dışı saldırılar dursun, abluka son bulsun. Ramazan ayının Gazze başta olmak üzere tüm dünya mazlumlarına barış getirmesini, huzur getirmesini, hayırlar getirmesini yüce Rabbim'den niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Engelsiz Seferberlik" vurgusu

Kentsel dönüşümün bir şehircilik vizyonu, şehri yeniden tasarlamak olduğunu aktaran Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütürken yaşam alanlarını tamamen engellilere göre tasarlayacaklarını aktardı.

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizleri 'Risksiz İstanbul’un yanında 'Engelsiz İstanbul’a, 'Çilesiz İstanbul’a kavuşturacağız. İstanbul’da yaşamak özellikle siz değerli kardeşlerimiz için artık çileye, eziyete dönüştü. Her gün görüyoruz. Kullandığınız asansörler çalışmıyor, otobüslerdeki, metrobüslerdeki engelli rampaları açılmıyor. Metrolardaki yürüyen merdivenler bakımsızlıktan dolayı çalışmıyor. Kaldırımlarda engelli kardeşlerimiz için ayrılan alanlar işgal edilmiş durumda. Bu yüzden biz sizlere uğraştıran değil ulaştıran bir İstanbul vadediyoruz. Gönlünüz rahat olsun. 1 Nisan'dan itibaren engelli kardeşlerimiz için 'Engelsiz Seferberlik' ilan edeceğiz."

İstanbul Özel Eğitim Kampüsü'nün inşasına süratle başlayacaklarını açıklayan Kurum, burada çalışacak uzmanların 7/24 engellilere hizmet edeceğini kaydetti.

Kurum, İstanbul'da 10 yeni engelsiz yaşam merkezi açacaklarını vurgulayarak, otizmliler için eğitim, bakım ve gelişim hizmetleri vereceklerini, 2 otizm merkezini Anadolu ve Avrupa yakalarında inşa edeceklerini anlattı.

Programa, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.