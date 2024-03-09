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Murat Kurum, Ülkü Ocakları Buluşması’na katıldı: Bu ittifak bir kardeşlik ittifakıdır

Murat Kurum, Ülkü Ocakları Buluşması’na katıldı: Bu ittifak bir kardeşlik ittifakıdır
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Pendik’te Ülkü Ocakları Buluşması’na katıldı. ‘Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz gecesi sokaklarda kurulduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Kurum, "Bu ittifak bir kardeşlik ittifakıdır. Bu ittifakta, vatan vardır; bu birliktelikte millet vardır, bu yürüyüşte devlet vardır. Bu duruşta, Yeniden İstanbul, Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul duygusu vardır." dedi.

Toplantının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Murat Kurum, mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Temelini ben attım’ dediği metroların yapımının Kadir Topbaş döneminde başladığının ortaya çıkması konusundaki soruyu, ‘’ ’Biz ‘ilgisiz başkan’ dediğimiz zaman zoruna gidiyor. Yapılan işlerin, yapılan metro hatlarının ne zaman başladığını dahi bilmeyen, çok rahat bir şekilde de yalan söyleyip ‘ben attım’ diyebilecek kadar ileriye gidebilen, yarı zamanlı belediyeye uğrayıp belediyeyle İstanbul ile ilgilenmeyen, ilgisiz bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız. Metro, metrobüs duraklarındaki eziyet korku filmi gibi. Ben olsam emin olun istifa ederim.’’ sözleriyle yanıtladı.

Kurum, mevcut İBB yönetiminin deprem konusundaki çalışmalarının sorulması üzerine ‘’Mevcut yönetimin anlayışından aslında depremle ilgili bakış açısını çok net bir şekilde algılayabilirsiniz. Reklam bütçesi, deprem bütçesinin 2 katı olan bir anlayıştan bahsediyoruz.’’ şeklinde konuştu.

Sosyal tesislerin zarar etmesi ile ilgili soruyu cevaplandıran Kurum, ‘’İstanbul'un her yerindeki o sosyal tesislerimizi, BELTUR'a zarar ettirdiklerini yeniden kazandıracağız ve İstanbulluların ihtiyaçlarını giderecek sosyal tesislerimiz, kahve dükkanlarımız, gençlerimizin orada faydalanacağı kütüphanelerimiz, yeni mekanları İstanbul'un 39 ilçesine 964 mahallesine 6 ayda kazandırırız. Öyle 4 tane lokanta açıp, biz iş yaptık diye milletin karşısına çıkmaktan utanırız.’’ dedi.

 

Etiketler ak parti murat kurum istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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