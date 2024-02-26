Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal gençlerle Vosahne’de buluştu

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Düden Park’ta düzenlenen VoSahne konserinde gençlerle Erik Dalı oynadı.

Nail Yıldırım’ın mavi karavanıyla başlattığı VoSahne yolculuğu, ‘Kahveni kap gel’ konseptiyle Antalya’nın kent parklarında sürüyor. Kent sakinlerinin çimlerde oturarak müzik dinleyip eğlendiği ücretsiz konserlerin bu hafta sonu durağı Düden Park oldu. Başkan Uysal da sandalyesini alarak konsere gelen gençlerin arasına karıştı, onlarla Erik Dalı oynadı. Başkan Uysal, konsere verilen arada yaptığı konuşmada “Sizin sözlerinizi dinlemek ihtiyacındayız. Size şarkı söylemek değil, sizin şarkılarınızı dinlemek ve alkışlamak ihtiyacındayız. Ülkemizin, şehrimizin, dünyamızın geleceği için sizin daha yüksek bir enerjiyle, daha pozitif duygularla ve daha çözümcü bir anlayışla çaba göstereceğinizden hiçbir kuşkumuz yok” diye konuştu.