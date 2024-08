Muratpaşa Belediyesi'nden ilaç gibi merkez

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Konuksever Yaşlı Evi’nde, Alzheimer Derneği Antalya Şubesince düzenlenen buluşmalara katılan Cemile Solmaz, ''İlacı bıraktım çünkü bana burası ilaç gibi geldi, çok değiştim'' dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin 60 yaş ve üstü kıdemli kent sakinlerinin bir araya gelip sosyalleştikleri ve kaliteli vakit geçirme imkanı buldukları Yaşlı Evleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Kentler ve Toplumlar Ağı üyesi olan Muratpaşa Belediyesi, demans, Alzheimer gibi ileri yaş hastalıklarına yakalanma riskini azaltmak için zeka oyunları, etkinlikler ve seminerler düzenliyor.



Bu çalışlardan biri de her cuma Konuksever Yaşlı Evi’nde düzenlenen Alzheimer hasta yakınlarıyla gerçekleştirilen buluşma. Alzheimer Derneği Antalya Şubesinde gönüllü çalışmalar yürüten Psikolog Nurullah Doğru, her cuma günü hasta yakınlarıyla bir araya gelerek onların sorunlarını dinliyor, çözüm önerilerinde buluyor.



Konuksever Yaşlı Evleri üyesi Mükerrem Sırmalı, Alzheimer hastası eşinin, kişisel ihtiyaçlarını kendisinin karşılayamadığını her ihtiyacıyla ilgilendiğini ve kendisinin de zaman içinde psikolojik olarak yıprandığını ifade etti. Sırmalı, “Eşimin her ihtiyacını ben karşılıyorum. Burası evimize yakın olması nedeniyle bize çok iyi geldi, eşimle birlikte günde bazen üç kez geliyoruz, kendi evimiz gibi zaman geçiriyoruz en azından arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Belediyemizin bu hizmetinden çok memnunuz, çalışanlar çok güler yüzlü” dedi.



61 yaşında ki Cemile Solmaz “Burası açıldığında ben elli gün arayla annemi ve babamı kaybetmiştim psikiyatrı ilaçları kullanıyordum, burası açılınca bana çok iyi geldi. Çok güzel arkadaşlıklar edindik, birbirimize gidip geliyoruz. Ben ilacı bıraktım çünkü bana burası ilaç gibi geldi, çok değiştim. Evde sürekli ağlayıp üzülüyordum ve bunalımdaydım. Burası açılınca kendime geldim” diye konuştu.