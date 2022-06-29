Rıza Akpolat: Cüneyt Arkın’ın adı Beşiktaş’ta yaşayacak

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, hayatını kaybeden Yeşilçam’ın dev çınarı Cüneyt Arkın’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Akpolat, derin bir üzüntü içinde olduğunu belirterek, Cüneyt Arkın’ın evinin bulunduğu sokağa ve bir kültür merkezine adını vereceklerini söyledi.

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının dostları başta olmak üzere pek çok kişi usta sanatçının hayatını kaybettiği hastaneye giderek Arkın’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da hastaneye giderek Levent ve Akat Mahallesi’nden komşusu olan Cüneyt Arkın’ın ailesini ziyaret etti.

RIZA AKPOLAT: BİR KÜLTÜR MERKEZİMİZE VE EVİNİN BULUNDUĞU SOKAĞA USTA SANATÇIMIZIN İSMİNİ VERECEĞİZ

Hastane önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat , Türk sinemasının usta ismiyle sürekli görüşüp anılarını dinlediğini söyledi ve sözlerini şöyle devam etti:

‘’Bugün hepimiz için Türk milleti için çok acı bir gün. Çok değerli sanatçımız Cüneyt Arkın’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi bizim Levent Mahallesinden, Akat Mahallesinden komşumuz. Kendisiyle sürekli görüşür, anılarını dinler, onunla değerlendirirdik. Gerçekten hem yaşattıklarıyla hem de sinemada hayat verdiği karakterlerle yaşamaya devam edecek. Ve onun o değerini anılarını Beşiktaş’ta hem komşumuz olması H hasebiyle hem çok önemli bir sanatçı olması hasebiyle Beşiktaş’ta onun değerlerini yaşatacağız. Ailesine burada taziye ziyaretinde bulunduk. Yaşadığı sokağın adını Cüneyt Arkın sokağa ve bir kültür merkezimize usta sanatçımızın ismini vereceğiz. Ben bu vesileyle hem ailesine sabırlar diliyorum, baş sağlığı diliyorum. Bütün Türk milletinin başı sağ olsun.‘’

Cenaze programı belli oldu

Cüneyt Arkın için 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir anma töreni düzenlenecek. Ardından Arkın, Teşvikiye Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.