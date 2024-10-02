Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde 2024-2025 eğitim dönemi başladı

Hak temelli çalışmaları odağına alan Sarıyer Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle 7-14 yaş aralığındaki çocuklar ve ailelere eğitsel ve sosyal alanlarda destek sağlamak amacıyla kurduğu ve kursiyerlerine ücretsiz eğitimler verdiği Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) 2024-2025 eğitim dönemi başladı. Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, bu dönem Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’nden eğitim alan tüm çocuklara başarılar diledi.

İlçe genelinde 11 merkezde (Ayazağa, Fatih Sultan Mehmet, Bağlar, Bahçeköy, Cumhuriyet, Ferahevler, Pınar, Kazım Kazarabekir, Reşitpaşa, İstinye, Sarıyer Merkez Mahallesi) ücretsiz olarak hizmet veren Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezleri (SAGEM) 2024-2025 eğitim yılı çalışmalarına başladı. Demokratik tutum ve anlayış ilkesiyle çocukların önceliklerini gözeterek ders destekli eğitimlerinin yanı sıra çağdaş ve modern eğitim tekniklerini kullanarak onların psiko-sosyal gelişimlerine destek eğitimleri vermek amacıyla kurulan Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezleri (SAGEM) hayat boyu öğrenme ilkesiyle yetişkinler için de eğitimler veriyor. Yeni öğretim yılında belediye olarak eğitim gören çocuklara ve ailelerine başarılar dileyen Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, ailelere çağrı yaparak, çocuklarını SAGEM şubelerine yönlendirmelerini istedi.

TEMEL EĞİTİM VE SOSYAL GELİŞİM BİR ARADA

SAGEM’de öğrenciler, Türkçe, Matematik, İngilizce, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve İnkılap Tarihi derslerini pekiştirmeye yönelik eğitimler alırken ödevlerini de yapma fırsatı buluyor. Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’ne gelen öğrenciler ve yetişkinler ayrıca sosyal gelişimlerine destek amaçlı hazırlanan atölyeler, görsel sanatlar, yaratıcı drama, bilgisayar, proje el işi, kodlama, okuma yazma atölyeleri, çocuk hakları atölyesi, deney atölyesi, geziler, okur-yazar buluşmaları, yaz kampı gibi etkinlik ve kurslara da katılabiliyor.

AİLELER DE EĞİTİM ALABİLİYOR

Sarıyer Belediyesi Gençlik Merkezi’ne kayıtlı çocukların aileleri ve Sarıyer’de ikamet eden yetişkinlere yönelik alandaki ihtiyaç ve talepler odağında süreli ve dönemsel eğitim çalışmaları da yürütülüyor. Sarıyer Belediyesi, Sarıyer Halk Eğitim Merkezi ve AÇEV iş birliğiyle aileler ve yetişkinlere yönelik; Hayat Dolu Buluşmalar, Anne Destek Programı, Okuma - Yazma Eğitim, Bilgisayar Eğitim, Yabancı Dil Eğitimi, Müzik Eğitimi (Bağlama), Resim eğitimlerinin yanı sıra gezi ve etkinlikler ile veli toplantıları düzenlenebiliyor.