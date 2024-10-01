Sarıyer Belediyesi'nden engelli çocuklara ücretsiz Hipoterapi

Sarıyer Belediyesi’nin her yıl engelli çocuklar için İstanbul Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlediği atlı terapi (Hipoterapi) bu yıl da devam ediyor. Çocuklar, fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine büyük katkı sağlayan terapiye haziran ayına kadar devam edecek.

Sarıyer Belediyesi, ilçedeki engelli çocukların yaşam kalitelerini artırmak ve tedavilerine destek olmak amacıyla ücretsiz atlı terapi ( hipoterapi) hizmeti veriyor. Bu yıl 30 özel çocuğun yararlandığı atlı terapi hizmeti haftada bir gün olacak şekilde haziran ayına kadar devam edecek. Terapiden faydalanmak isteyen ailelerin sağlık raporu ve çocukların ata binmelerine engel bulunmadığına dair doktor raporu alarak Sarıyer Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Koordinasyon Birimi’ne başvuru yapmaları gerekiyor. Program ile atların ritmik yürüyüşlerinden faydalanarak engeli bulunan kişilerin kas, denge, koordinasyon ve iletişim becerileri kazanması amaçlanıyor. Gözetmenler eşliğinde ata binen çocuklar, hayvan sevgisi, spor ve oyun yoluyla terapiye kolaylıkla uyum sağlayabiliyor.

FİZİKSEL GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLIYOR

Ailelerden çok olumlu tepkiler aldıklarını belirten Engelli Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Cemal Kaya, “Yaklaşık olarak 13 yıldır bu hizmeti vermekteyiz. Genelde otizmli ve zihinsel engelli çocuklarımıza burada atlı terapi hizmeti veriyoruz. Çocukların kendilerine olan öz güvenlerinin artmasına ve fiziksel gelişimlerine çok büyük katkılar sunuyor. Bu nedenle kontenjanı elimizden geldiğince fazla tutarak bu hizmeti vermeye çalışıyoruz” dedi.

HAYVAN SEVGİSİ AŞILANIYOR

İstanbul Atlı Spor Kulübü Antrenörü Nevra Öçer, “ Atlar, insan yürüyüşüne en yakın canlılardır. At binmek öncelikle fiziksel olarak kasların rahatlamasını sağlıyor. Hem mental hem de fiziksel olarak çocuklara iyi geliyor. Ailelere çocuklarını buraya getirmesini tavsiye ederiz. Çünkü çocuklar hem atı severek, hem dokunarak iletişim kuruyorlar. Aynı zamanda hayvan sevgisi de aşılanıyor” diye konuştu.

ÇOCUĞUM ARTIK ÇOK SAKİN

Bu yıl kızıyla birlikte ilk defa atlı terapiye katılan Derya Gülsi, “Altı yaşında otizmli bir çocuğum var. Çocuğum için buraya geliyorum. Burada aldığı eğitimler gelişimine olumlu katkılar sunuyor. Burada açılıyor, stres atıyor. Normalde krizleri ve nöbetleri oluyor. Ama buraya geldiğimizde günümüz daha sakin geçiyor” dedi. Ayten Yazıcı ise atlı terapi programının çocuğuna çok büyük fayda sağladığını belirterek,“ Belediyenin bizlere sunduğu bu olanaktan 3 yıldır faydalanıyoruz. Çok da memnunuz. Çocuğum ata bindiğinde ve onu sevdiğinde mutlu oluyor. Agresifti artık çok sakin” diye konuştu.