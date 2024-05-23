Sarıyer Belediyesi’nden esnafa portör muayene hizmeti

Sarıyer Belediyesi, Merkez Sağlık Polikliniği’nden portör muayene hizmeti alan vatandaşlar ve esnaflar hizmetten çok memnun kaldıklarını ifade ettiler.

Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binasında bulunan Merkez Sağlık Polikliniği, özellikle gıda ve sıhhi sektörde çalışacak olanlardan istenilen sağlık raporu için portör muayenesi hizmeti veriyor. Vatandaşlar hafta içi 8.30 ve 11.00 saatleri arasında merkez polikliniğine randevu almadan muayene olabiliyorlar. Belirli periyodlarla işyeri sahiplerinin çalışanlarına toplu olarak yaptırmak istediği portör muayenesi için ayrıca randevu alması gerekiyor.

Polikliniğe gelerek muayene olup sağlık raporu almak isteyen vatandaşların herhangi bir bulaşıcı hastalığının olup olmadığını kontrol ettiklerini ve bu araştırma sürecinin de rapor haline getirildiğini belirten Sarıyer Belediyesi Sağlık İşleri Müdür Yardımcısı Ayşe Semra Özdemir, “Gelen vatandaşlarımıza yönelik gaitada parazit, parazit yumurtası, boğaz kültürü, burun kültürü, gaita kültürü ve akciğer grafisini kapsayan bir dizi testler yapıyoruz” dedi.

“ESNAFIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRAN BİR HİZMET”

Sarıyer Belediyesi Merkez Bina Polikliniğine çalışanları ile gelen bir işveren, Sarıyer Belediyesi’nin bu tür bir hizmet verdiğini yeni öğrendiklerini ve hizmeti almaktan çok memnun kaldıklarını ifade ederek, “Gıda sektöründe hizmet verdiğimiz için bizden belirli zamanlarda zorunlu olarak yaptırmamız istenen bu muayene için tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Dışardan çok yüksek bir maliyetle alacağımız bu hizmeti daha burada daha uygun bir şekilde yaptırabiliyoruz. Esnafın işini kolaylaştıran, çok güzel bir hizmet” diye konuştu.