Sarıyer Belediyesi'nden yaşlı ve engelli vatandaşlara evde temizlik hizmeti

Sarıyer Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet üretmeye devam ediyor. Yaş almış ve engelli komşularına yönelik evde temizlik hizmeti veren Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, misafiri oldukları evlerde yaşayan yurttaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Sarıyer’de yaşayan kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların yaşam alanları iyileştiriliyor, evleri temizleniyor, sağlık ekiplerince düzenli olarak kontrolleri gerçekleştiriliyor. Sarıyer’in hemen hemen her mahallesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşan ekipler gelen talepler doğrultusunda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra engelli ve yaş almış komşularının daha sağlıkla koşullarda yaşamlarını sürdürebilmelerine katkı sunmak için evde temizlik işlerini yapıyor.

FİZİKSEL ENGELİM NEDENİYLE DE TEMİZLİĞİMİ KENDİM YAPAMIYORUM

Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından verilen hizmetten yararlanan 55 yaşındaki İsmet Erbaş, “2003 yılında geçirdiğim ameliyatlar sonrasında yürüyemez hale geldim. Eşim öldüğü için tek yaşıyorum. Fiziksel engelim nedeniyle de temizliğimi kendim yapamıyorum. Sarıyer Belediyesine her zaman biz engellilerin yanında oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.

NE ZAMAN TALEPTE BULUNSAK EKİPLER HEMEN GELİYOR

Oğlu Turan Canbolat’ın 2005 yılında geçirdiği kaza sonucu yatağa bağlı hale geldiğini ve bakımıyla kendisinin ilgilendiğini belirten Cemile Canbolat, “Oğlum 20 yıldır yatağa bağlı yaşıyor. Hem onun kişisel bakımlarını sağlamak hem de ev işleri ile ilgilenmek çoğu zaman zor oluyor. Belediyemizin bu hizmetinden yararlanabildiğimiz için çok mutluyum. Ne zaman talepte bulunsak ekipler geliyor. Oğlum diyaliz hastası olduğu için ambulans hizmetinde de yararlanıyoruz. Hatta sedyeyi rahat taşıyabilmeleri için bahçe kapısının olduğu yere engelli rampası da yaptılar. Sarıyer Belediyesinin bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.