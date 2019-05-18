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  4. 18 Mayıs 2019 14:40

Sivaslılar Sarıyer'deki Sivas gecesinde buluştu

Birbirinden renkli programlarıyla her gün binlerce seyircinin katıldığı İstinye Tersane Alanı, dün akşam Sivas Gecesi kapsamında Ercan Bayraklı ve Pınar Dağdelen’i konuk etti. Sivaslı hemşerileriyle bir araya gelen Bayraklı ve Dağdelen geniş repertuvarları ile alanı dolduran vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı.

Sivaslılar Sarıyer'deki Sivas gecesinde buluştu
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Her gün bir mahallede kurulan sevgi sofralarında oruçlarını açan Sarıyerliler, Ramazan Etkinlikleri kapsamında dün akşam Sivas Dernek Gecesi’nde buluştu. Pınar Mahallesi Mehmet Akif İlkokulu bahçesinde yapılan iftarın ardından, Ercan Bayraklı ve Pınar Dağdelen’in sahne aldığı İstinye Tersane Alanı Sivaslı hemşerilerin türkü dolu geceleriyle renklendi. Dernek başkanlarıyla birlikte sahneye çıkan Sarıyer Belediye başkanı Şükrü Genç kısa bir konuşma yaptı. Birlik beraberliğe vurgu yapan Genç, “Böyle bir gecede sizlerle bir arada olmak büyük bir mutluluk. Bu geceler bizim birlik ve beraberliğimizi daha fazla pekiştiriyor” dedi.

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