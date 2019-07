Şükrü Genç başarısının sırrını anlattı

CHP Genel Merkezi’nin 25-26-27 Temmuz tarihlerinde Afyon’da düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı’na katılan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, başarıya giden yolda izlediği politika ve CHP’li Sarıyer Belediyesi’nin başarı sırrıyla ilgili geniş bir sunum yaptı. Ayrıca kitap haline getirilen sunumda; demokrasi, temel ilkeler, yerel yönetim algısı, Sarıyer Kalkınma ve Eylem Planı ve CHP’li belediyelerin daha da başarılı olması için bir takım öneriler yer alıyor. Sunumda yer alan bir cami derneğinden Şükrü Genç’e gelen mektup ise dikkat çekiyor.

YÜZDE 37’DEN YÜZDE 60’A NASIL GELİNDİ?

Sunumda; Sarıyer’in demografik yapısı ele alınarak, CHP’nin 2009 seçimlerinde yüzde 37,5 oy oranı ile kazandığı Sarıyer Belediyesi’nde halka dokunan ve katılımcı çalışmalar sonucunda, 2014’te yüzde 51, 2019’da da yüzde 55,9 oy oranına nasıl ulaştığı anlatıldı. Sarıyer halkının 23 Haziran’da yenilenen İBB seçimlerinde ise yüzde 62 gibi büyük bir oranla CHP’ye destek verdiğinin altı çizildi.

HALKI SÜRECE KATTIK

En büyük başarının halkın sürece katılmasıyla sağlandığının anlatıldığı sunumda, “Madem halka en yakın yönetim kurumuyuz o halde yapacağımız her faaliyet, gerçekleştireceğimiz her hizmet bütün Sarıyerlileri ilgilendiriyor. İlçeyi ilgilendiren en önemli karardan, bir mahallenin bir sokağına yapılacak parkın adına kadar her şeyi Sarıyerlilere sorduk. Birlikte tartıştık, birlikte karar aldık ve birlikte yönettik. Bu anlayışımızı asla değiştirmeyeceğiz. Birlikte yaşadığımız bu kentin her bir köşesi hepimizin” ifadeleri kullanıldı.

SADECE GÜNÜ KURTARAN BİR DÖNEMDEN, GELECEĞİ PLANLAYAN BİR DÖNEME GEÇTİK

CHP’nin 2009’da çok zor şartlarda sadece günü kurtaran bir belediye kazandığının belirtildiği sunumda; “Sarıyer’i bir dünya kenti yapmak hedefiyle yola çıktık. Böyle önemli bir iddia ile yola çıkarken mevcut durumdan farklı bir politika yani sosyal demokrat yerel yönetim anlayışını gerçekleştirmemiz gerektiğini biliyorduk. Günü yaşayan bir Sarıyer Belediyesi’ni, geleceği planlayan ve bu planlar doğrultusunda hareket eden bir kurum haline getirmek için kolları sıvadık. Sarıyer’i; toplumsal, ekonomik ve fiziksel olarak bir bütün halinde ele aldık, mevcut durumun tespitini yaptık. Sorunları, beklentileri, tehdit ve fırsatları belirledik. Ve bu yönde çalışmalarımızı yaptık” denildi.

SİYASETİ YAŞAMIN ÖNÜNE KOYMADIK

Doğaya saygı, emeğe saygı, tarihe saygı, bilime saygı, kente saygı ve değerlerimize saygı gibi temel ilkeler çerçevesinde hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Genç sunumda, “Yerel başarıların ulusal düzeye taşınabilmesini, sadece kısır particilik rekabeti olarak değil, toplumsal kalkınma ve barışa da katkı anlamında bir gereksinim olarak değerlendiriyoruz. Bu yüzden siyaseti yaşamın önüne koymadık. Tüm çalışmalarımızı sevgiyle gerçekleştirdik. Gönül köprüleri kurduk. Her zaman vurguladığım gibi bizim için temel hedef: “Toplumun birlik, beraberlik, dayanışma, hoşgörü, barış ve huzur içinde yaşamasıdır.” Çünkü devasa veya benzeri başka kelimelerle açıklanan hiçbir proje, söylenilen hiçbir hedef toplumun birlikte dayanışma, hoşgörü, barış ve huzur içinde yaşamasından kıymetli değildir” ifadelerini kullanıldı.

SUNUMDA GENİŞ KAPSAMLI ÖNERİLER YER ALDI

Sunumunda; 25 yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeniden sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile buluşmasının önemine değinen Başkan Genç, bunun partisinin söylem ve uygulamaları için büyük bir avantaj olduğunun altını çizdi. Başkan Genç sunumunda CHP’li belediyelerin daha başarılı olması için geniş çaplı önerilerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yetkililerinin büyük bir dikkatle incelediği sunum çalıştaya katılan tüm belediye başkanlarına da dağıtıldı.

CAMİ DERNEĞİNDEN GÖNDERİLEN MEKTUP DİKKATLE İNCELENDİ

Sunum kitapçığında yer alan Sarıyer’deki bir cami derneğinden Şükrü Genç’e yazdığı mektup ise inceleyen herkesin dikkatini çekti. Mektupta; Belediye Başkanı Şükrü Genç’i tanıdıktan ve yapılan hizmetleri gördükten sonra CHP’ye karşı önyargılarının nasıl yıkıldığı anlatılıyor.