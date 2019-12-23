Şükrü Genç'ten üniversitelilere davet

Sergiyi gezerek eserleri tek tek inceleyen Başkan Genç, öğrencileri projelerini anlatmaları için Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'ne davet etti.

Başkan Genç ve Rektör Prof. Dr. Murat Ferman’ın yerel yönetimler ve üniversiteler arası iş birliğine dair önemli mesajlar verdiği açılışa; Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay, Sarıyer Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Murat Durna’nın yanı sıra; çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Yapılan konuşmaların ardından, katılımcılar Ayazağa-Maslak Yerleşkesi fuaye alanındaki sergide yer alan çalışmaları inceledi. Projeler arasında Uskumruköy huzur evi alanındaki çalışma, Poligon Spor Alanı, Çayırbaşı Belediye Hizmet Alanı, İstinye Yeşilçam Müzesi ve Huzur Mahallesi Kültür Merkezi dikkat çekti. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sergi, 24 Aralık Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.

ÜNİVERSİTELERLE İŞ BİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ

Programın başlangıcında konuşan Başkan Genç, Beykent Üniversitesi’nin, Ayazağa-Maslak Yerleşkesi ile bölgeye değer kattığını belirterek, ‘‘Yerel yönetimler ve üniversiteler arasındaki iş birliğinin önemine inanıyoruz. Bunun en başarılı örneklerinden Beykent Üniversitesi ile olan uyumumuz ve iş birliklerimizdir’’ ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Rektör Prof. Dr. Ferman ise, üniversitelerin bilim için, üretmek için ve çözüm için bir merkez olduğuna dikkat çekerek, ‘‘Üniversitelerde aslında sosyo-ekonomik çevrenin bir ürünüdür. Bu minvalde, Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Şükrü Genç’e, üniversitelerle iş birliği konusundaki hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca; Mimari Tasarım Atölyesi'nin çalışmalarını da çok değerli buluyor ve hep birlikte incelemek için sabırsızlanıyoruz’’ şeklinde konuştu.