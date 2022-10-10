Tiyatronun kalbi Beylikdüzü'nde atıyor

Beylikdüzü Belediyesi, tiyatronun büyülü ve ilham veren dünyasını ilçe halkıyla buluşturmaya devam ediyor. Belediye Tiyatrosu ile bir yandan pek çok oyun ücretsiz olarak seyirciyle buluşurken bir yandan da Tiyatro Akademisi ile yeni oyuncu adayları yetiştiriliyor.

Gençleri tiyatroya teşvik etmek amacıyla Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Tiyatro Akademisi’nde yeni sezon hazırlıkları başladı. Akademide yer almak isteyen oyuncu adaylarının performansa dayalı seçme sınavı, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Seçmelerde 14-40 yaş arası adaylar, hazırladıkları tirad, şarkı ve doğaçlama oyunları sergiledi. Oyunculuk, doğaçlama, diksiyon ve şan becerileri değerlendirilerek başarılı görülen adaylar, sezon boyunca Tiyatro Akademisi eğitimleriyle oyunculuklarını geliştirecek. Tiyatro akademisi öğrencileri yıl boyunca oyunculuk, beden ve hareket, doğaçlama, diksiyon, metin çözümleme ve tiyatro tarihi ile şan dersleri alacak. Oyuncu adayları eğitimlerini tamamladıklarında Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu’na katılmaya hak kazanacak.

Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu’nda yeni sezon başlıyor

Belediye tiyatro kurslarında ve Tiyatro Akademisi’nde yetişen öğrencilerin yer aldığı Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu ise yeni sezonun açılışını kasım ayında gerçekleştirecek. Tiyatro Akademisi’nden mezun olan oyuncu adaylarını da kadrosuna katan tiyatro ekibi yeni sezonda perdeyi, Moliere’in 400. yaşı sebebiyle “Hastalık Hastası” oyunuyla açacak. Ardından bir Moliere klasiği olan “Cimri” oyunu seyirciyle buluşacak. Doğaçlama tiyatro ekibinin “Bayağı Komik” doğaçlama gösterisi bu sezon da seyircilerin karşısında olacak. Sezonun ikinci yarısında ise farklı oyunlar Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu ekibince sahnelenecek.

Çocuklara sanat sevgisi aşılanıyor

Öte yandan belediyenin çocuk tiyatrosu ekibi Beylikdüzü’nde yaşayan çocukların kültürel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, sanat sevgisini aşılamak, bugünün çocuklarını ve gençlerini iyi birer tiyatro seyircisi haline getirebilmek için ücretsiz oyunlar sahneliyor. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Şener Şen Sahnesi’nde haftanın 6 günü sahnelenen ve 15 günde bir değişen 2 farklı oyun, minik sanatseverleri bir araya getiriyor.