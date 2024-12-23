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Yılbaşı çiçekleri ANFA Bitki Evlerinde Başkentlileri bekliyor

Yılbaşı çiçekleri ANFA Bitki Evlerinde Başkentlileri bekliyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin Altınpark, Mogan Parkı, Çukurambar ve Zeynepçik Bitki Evleri yeni yılı rengârenk çiçeklerle karşılıyor. Yılbaşının sembol çiçeklerinden olan ve aralık ayında satışa sunulan ‘kokina’nın yanı sıra; süslenmiş çam ağaçları ve rengârenk çiçeklerden oluşan yılbaşı aranjmanları ANFA Bitki Evlerinde Başkentlileri bekliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Altınpark, Mogan Parkı, Çukurambar ve Zeynepçik Bitki Evlerinde, Başkentliler için yılbaşına özel birbirinden güzel çiçek aranjmanları hazırlandı.

Evlerini ya da bahçelerini yeni yıl için süsleyecek Başkentlilere rengârenk çiçek ve bitki seçeneği sunan ANFA Bitki Evleri, uygun fiyatlı yılbaşı çiçekleriyle görsel şölene de ev sahipliği yapıyor.

ANFA BİTKİ EVLERİ KOKİNA ÇİÇEĞİYLE KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

ANFA Bitki Evlerinde yeni yıl hazırlıklarının tamamlandığını belirten Peyzaj Mimarı Kübra Uzun Keleş, “ANFA Bitki Evlerimizde yeni yıla özel köşeler oluşturduk. Yılbaşına özel aranjman çeşitlerimiz ve kokina çiçeklerimizle herkesi ANFA Bitki Evlerine bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yılbaşının sembol çiçekleri arasında yer alan ve sadece aralık ayında satışa sunulan kırmızı tomurcuklu ‘kokina’ çiçeğiyle kırmızıya bürünen ANFA Bitki Evlerinde, yılbaşı aranjmanları ve süslenmiş çam ağaçları ilgi görüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Altınpark, Mogan Parkı, Çukurambar ve Zeynepçik Bitki Evleri yeni yılı rengârenk çiçeklerle karşılıyor. Yılbaşının sembol çiçeklerinden olan ve aralık ayında satışa sunulan ‘kokina’nın yanı sıra; süslenmiş çam ağaçları ve rengârenk çiçeklerden oluşan yılbaşı aranjmanları ANFA Bitki Evlerinde Başkentlileri bekliyor.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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