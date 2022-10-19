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  4. ''Yüzlerde Saklı Duygular'' sanatseverlere kapılarını açtı

''Yüzlerde Saklı Duygular'' sanatseverlere kapılarını açtı

''Yüzlerde Saklı Duygular'' sanatseverlere kapılarını açtı
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Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, gördüğü nesneleri hayalleriyle süsleyen lise öğrencisi 17 yaşındaki Elif Nisan Çetin’in birbirinden farklı resimlerine ev sahipliği yapıyor. Genç sanatçının suluboya tekniği ile yaptığı 46 adet portre çalışması 30 Ekim’e kadar AKSM'de sergilenecek.

1,5 yaşından beri resimle içe içe olan Elif Nisan Çetin resim serüvenini anlatırken, ‘’ Resim üzerine tam anlamıyla aldığım bir eğitim yok. Resim yapmayı her zaman çok sevdim. Sergimin konusu bir yerlerde karşılaştığımız ancak hiç tanımadığımız insanların fiziksel özelliklerinin bizlere neler anlattıkları. Ben gördüğüm insanları kâğıda aktarıyorum. Buz mavisi dudakları kırmızı rujla maskeledim, sararmış dişleri boyadım. Gözyaşlarını tutan adamları, korkusuz kadınları çizdim. Çizdikçe âşık oldum, âşık oldukça çizdim. Çizdiğim karakterlerle sanatseverleri buluşturmam da bana destek olan başta Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ dedi.

30 Ekim’e kadar ziyaret edilebilir

Sergide suluboya tekniğiyle yapılmış 46 adet portre bulunuyor. Elif Nisan Çetin’in birbirinden renkli eserlerini izlemek isteyenler 30 Ekim tarihine kadar Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’ni ziyaret edebilir.

 

Etiketler Küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi Kemal Çebi
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