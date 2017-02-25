ABD-Kuzey Kore görüşmelerine vize engeli

ABD ile Kuzey Koreli yetkililer arasında 5 yıl aradan sonra mart ayında New York'ta gayriresmi görüşmeler yapılacağı iddia edilirken, ABD Dışişleri Bakanlığının Kuzey Koreli bir yetkilinin vize talebini reddettiği ortaya çıktı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Dışişleri Bakanlığının, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD Masası Direktörü Choe Son Hui’ye vize vermeyi reddettiği belirtildi.

ABD’nin Kuzey Koreli yetkilinin vize talebini reddetmesinin nedeni açıklanmazken, bu gelişmede Pyongyang’ın son zamanlarda nükleer balistik füze denemesi yapması, Kim Jong-Un'un üvey kardeşine düzenlenen suikast ve Japonya ile Güney Kore’nin itirazlarının etkili olmuş olabileceği belirtiliyor.

Haberde, ABD'den vize alamayan Hui'nin bu ülkeye gelme ihtimali ortadan kalktığı için şu aşamada iki ülke arasında yapılacağı iddia edilen görüşmelerin iptal edildiği ifade edildi.

Amerikalı ve Kuzey Koreli yetkililerin görüşme planı bu hafta başında Washington Post gazetesi tarafından iddia edilmişti.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer gerilim yıllardır devam ederken, Pyongyang yönetiminin son aylarda nükleer denemeleri sıklaştırması gerilimi daha da tırmandırmıştı.

Kuzey Kore ordusu bu ayın başında Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin ABD ziyareti sırasında bir füze denemesi yapmış ve fırlatılan füze Japon Denizi'ne düşmüştü. ABD Başkanı Donald Trump da füze denemesine sert tepki göstererek, "ABD, büyük müttefiki Japonya’nın yüzde 100 arkasındadır.” ifadelerini kullanmıştı.