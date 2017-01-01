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DEAŞ hedeflerine bomba yağdırıldı: 34 DEAŞ'lı ölü
AB'den İstanbul'daki saldırı için ilk mesaj
Sağlık Bakanlığı açıkladı ! 16 bin kişi alınacak...
Gece kulübü saldırısında şehit olan polisin kimliği belli oldu
Saldırının yaşandığı gece kulübünde kaç kişi vardı ?
ABD Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı
Obama: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
İstanbul'daki hain terör saldırısına yayın yasağı
İstanbul'daki Suriyeliler Taksim'de... Kimi halay çekti kimi ise...
Komiser yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı
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