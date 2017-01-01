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Seçildikten sonra açıkladı ! Belediye başkanından itiraf...
Ünlü oyuncu orduyu darbeye çağırdı ! Tepkiler sürüyor...
FETÖ operasyonu: 14 muvazzaf asker gözaltında
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Dolar uzun aradan sonra ilk kez o rakamı gördü
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