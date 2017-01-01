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Türkiye'nin 2 devine daha kayyum atandı
O ülkenin doktorlarına özel çalışma izni
ABD'den vatandaşlarına Türkiye için yeni uyarı!
Ne Apple ne de Samsun ! 5 dakikada 250 bin adet sattı
Binlerce emekliye müjde: Ödemeler bugün yapılacak
Polis, okullardaki özel güvenlikçilere eğitim verecek
AK Partili ilçe başkanına markette şok saldırı
Orman yangını kontrol altına alınamadı: 6 ölü
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