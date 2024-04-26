Beylikdüzü Belediyesi'nden atık yönetimi bilinçlendirme etkinliği

Çevre konusunda bilinçli ve duyarlı bireyler yetişmesi adına önemli çalışmalara imza atan Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ve İSTAÇ AŞ iş birliğiyle, atık yönetimi konusunda bilinçlendirme etkinliği düzenledi.

Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ve İSTAÇ AŞ iş birliğiyle, atık yönetimi konusunda bilinçlendirme etkinliği düzenledi. Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetim Müdürlüğü ve İSTAÇ tarafından organize edilen etkinliğe katılan öğrenciler, İstanbul’da katı atık yönetimi ve atık sektöründe hizmet verilen proseslerin süreçlerini görme fırsatı yakaladı.

Öğrencilerin çevre bilincini artırmak amaçlandı

İSTAÇ Kemerburgaz-Odayeri Geri Kazanım Tesisleri’nde düzenlenen farkındalık etkinliği ile öğrencilerin çevre bilincini artırmak ve atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturmak amaçlandı. Çevre konusunda bilinçli ve duyarlı bireyler yetiştirmek adına bu tür farkındalık etkinliklerinin devam edeceğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Gelecek nesillerin çevre konusundaki farkındalığının artması ve sürdürülebilir bir gelecek için atılan bu tür adımlar, toplumun çevre konusundaki bilinç seviyesini yükseltmeye yardımcı olacaktır” dedi.

