Altın yeniden yükselişte, Dolar ve Euro yatay seyirde

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçen hafta açıklanan Nisan ayı enflasyon verileri sonrasında piyasalar yeni haftaya yine Türk Lirası karşısında zirvede başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasalarda haftanın yeni işlem hem döviz hem de değerli metallerin yüksek seyri devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklamış, TÜİK verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,80, aylık %3,18, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık %55,66, aylık %3,60 oranında artış göstermişti.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Nisan ayında %5,02 artarken ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Yıllık Bazda %124,35 artmıştı.

Peki yeni haftada piyasalardaki son durum nedir ?

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,33 TL'den başlayan Dolar 32,31 TL'den,

34,84 TL'den başlayan Euro 34,85 TL'den,

40,58 TL'den başlayan Sterlin 40,66 TL'den,

21,03 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,00 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 32,34 TL'den, Euro 34,89 TL'den, Sterlin 40,73 TL'den, Japon Yeni ise 21,25 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 311 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 321 Dolar'dan,

2 bin 403 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 410 TL'den,

3 bin 975 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 984 TL'den,

16 bin 358 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 379 TL'den,

28 TL'den başlayan Gümüş ise 28,29 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 283 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 394 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 977 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 371 TL'den, Gümüş ise 27,60 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 64 bin 288 Dolar'dan başlayan Bitcoin 63 bin 581 Dolar'dan,

3 bin 154 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 91 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 83,21 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,34 Dolar'dan işlem görüyor.