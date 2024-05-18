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Bakan Yerlikaya duyurdu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde piyasaya sahte altın sürmeye çalışan şüphelilere yönelik 'Ayar-3' operasyonlarında yaklaşık 50 milyon lira değerinde sahte altın ele geçirildiğini ve 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde icra edilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildiğini ve 13 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde düzenlenen “AYAR-3” operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon TL olan; 3 bin 646 adet çeyrek altın, 811 adet yarım altın, bin 614 adet tam altın ve 57 adet reşat altın ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya mesajında, "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız” ifadelerini kullandı.

Etiketler altın bakan yerlikaya operasyon
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