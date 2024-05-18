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Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu itirafı: Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu itirafı

Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu itirafı: Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu itirafı
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Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, gözlerden uzak bir yaşam süren Sezen Aksu ile aynı sahneyi paylaşıp paylaşmayacakları sorusuna cevap verdi.

Pop müziğin süperstarı Ajda Pekkan, 12 Haziran'da kendisine eşlik edecek birçok sanatçıyla ilk stadyum konserini vermeye hazırlanıyor.

Unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanan Ajda Pekkan, muhabirlerle sohbet etti.

Aramızda Kalmasın'a konuşan Pekkan, Sezen Aksu'nun sahnelere veda etme kararıyla ilgili sorulara da yanıt verdi.

"SEZEN 'SAKIN BANA SAHNE DEME' DİYOR"

Yakın dostu Aksu'yu sahneye çıkmaya iddia edemediğini söyleyen ünlü isim, "Sezen sakın bana sahne deme tansiyonum yükseliyor' diyor. O yüzden saygı duyuyorum" dedi.

Ajda Pekkan, sözlerine "Lütfen hadi beraber olalım diyorum, bu konserde de istiyordum. Sezen'i nasıl ikna ederim bilmiyorum" diye devam etti.

2016 YILINDA SAHNELERE VEDA ETMİŞTİ

"Minik Serçe" lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, 2016'da 40 yıllık kariyerini noktaladığını açıklamış ve sahnelere veda etmişti.

Aksu, 16 Ocak 2016'da verdiği konserde "40 yılı tamamladık Allah’ın izniyle. Küçücük bir kız gibi düşünüyordum kendimi o zaman, hala öyle hissediyorum ama beden ruha ihanet ediyor" demişti.

Etiketler ajda pekkan sezen aksu itiraf
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