Sizin de ''birikmiş'' paranız olabilir: e-Devlet'i kontrol edin

Türkiye'de çok sayıda kişinin TakasBank'ta birikmiş parası olduğu ancak hak sahiplerinin bundan habersiz olduğu ortaya çıktı. Siz de sadece 2 dakikada birikmiş paranız olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Ekonomim'de yer alan habere göre, e-Devlet üzerinde biriken paranızı öğrenmenin en basit yolu şöyle:

e-Devlet sistemine girin. Arama kısmına para ve varlıklarım sekmesine tıklayın. Sonra karşınıza çıkacak birikmiş para sorgulama butonuna basın. Burada hiçbir şeye dokunmadan takasbank kısmını tıklayıp ardından en aşağı inin ve para birikimini görebilirsiniz.



Uzun süre çalışanların çoğunda yıllık bazılarında ise aylık birikim mevcuttur. Bu birikim ise maaş skalanıza bağlı oluşur. Maaş skalanız üzerinden hesaplanan kesinti BES' üzerinden Takasbank'ta birikiyor.



Aylık 30 bin maaş alan bir kişinin hesabında aylık bin, bin 500 TL birikmiş oluyor. Ortalama 25 bin TL maaş alan kişiden ise aylık 800 lira kesilmiş olur. Bu birikimin yaşanmasını istemeyen çalışanlar ise BES sistemini arayarak kesintiyi iptal edebilir.

Takasbank nedir?

Alım satım işlemlerinin yapıldığı Takasbank, e-Devlet sisteminde de var. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından açılan banka üyelerin bankalar arası geçişinde güvenilirliği sağlar. Borsa bünyesinde de bulunan yapı özellikle Bireysel Emeklilik birikimini sağlar.