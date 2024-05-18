  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sizin de ''birikmiş'' paranız olabilir: e-Devlet'i kontrol edin

Sizin de ''birikmiş'' paranız olabilir: e-Devlet'i kontrol edin

Sizin de ''birikmiş'' paranız olabilir: e-Devlet'i kontrol edin
Güncelleme:

Türkiye'de çok sayıda kişinin TakasBank'ta birikmiş parası olduğu ancak hak sahiplerinin bundan habersiz olduğu ortaya çıktı. Siz de sadece 2 dakikada birikmiş paranız olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Ekonomim'de yer alan habere göre, e-Devlet üzerinde biriken paranızı öğrenmenin en basit yolu şöyle:

e-Devlet sistemine girin. Arama kısmına para ve varlıklarım sekmesine tıklayın. Sonra karşınıza çıkacak birikmiş para sorgulama butonuna basın. Burada hiçbir şeye dokunmadan takasbank kısmını tıklayıp ardından en aşağı inin ve para birikimini görebilirsiniz.

Uzun süre çalışanların çoğunda yıllık bazılarında ise aylık birikim mevcuttur. Bu birikim ise maaş skalanıza bağlı oluşur. Maaş skalanız üzerinden hesaplanan kesinti BES' üzerinden Takasbank'ta birikiyor. 

Aylık 30 bin maaş alan bir kişinin hesabında aylık bin, bin 500 TL birikmiş oluyor. Ortalama 25 bin TL maaş alan kişiden ise aylık 800 lira kesilmiş olur. Bu birikimin yaşanmasını istemeyen çalışanlar ise BES sistemini arayarak kesintiyi iptal edebilir.

Takasbank nedir?

Alım satım işlemlerinin yapıldığı Takasbank, e-Devlet sisteminde de var.  İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından açılan banka üyelerin bankalar arası geçişinde güvenilirliği sağlar. Borsa bünyesinde de bulunan yapı özellikle Bireysel Emeklilik birikimini sağlar. 

Etiketler e-devlet Takasbank birikmiş para para
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar/TL kurunun neden sıkışıp kaldığı belli oldu Dolar/TL kurunun neden sıkışıp kaldığı belli oldu Suudiler bir açıldı pir açıldı: Suudi Arabistan tarihinde ilk kez mayolu defile! Suudiler bir açıldı pir açıldı: Suudi Arabistan tarihinde ilk kez mayolu defile! Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi açıklandı Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi açıklandı Çocukların sosyal medya tartışmasında sokakta kan aktı Çocukların sosyal medya tartışmasında sokakta kan aktı Diri diri gömüldüğü mezardan günler sonra sağ çıktı Diri diri gömüldüğü mezardan günler sonra sağ çıktı GTA değil gerçek: İstanbul'da tekme tokat gasp edip, araca bindirip kaçırdılar GTA değil gerçek: İstanbul'da tekme tokat gasp edip, araca bindirip kaçırdılar Uludağ Üniversitesi Rektörü: ''Kızlı erkekli konserler istemiyorum'' Uludağ Üniversitesi Rektörü: ''Kızlı erkekli konserler istemiyorum'' Arka Sokaklar'ın final tarihi belli oldu Arka Sokaklar'ın final tarihi belli oldu Hastanede hemşire ölü bulundu: Doktor sevgilisi cinayet şüphelisi Hastanede hemşire ölü bulundu: Doktor sevgilisi cinayet şüphelisi Böcekli'de böceğin ısırdığı minik çocuk hayatını kaybetti Böcekli'de böceğin ısırdığı minik çocuk hayatını kaybetti