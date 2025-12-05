Futbolda bahis operasyonu: Ahmet Çakar, Zorbay Küçük, Mert Hakan Yandaş gözaltında

Futbolda başlatılan bahis soruşturması kapsamında bugün geniş kapsamlı bir gözaltı dalgası daha yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spordan Sorumlu Başsavcı Vekili Osman Sağlam'ın "bilinen isimlerin de dahil olabileceği bir operasyon görebilirsiniz" açıklamasından 15 gün sonra başlatılan operasyonlarda çok sayıda yönetici ve futbolcu hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Soruşturma kapsamında aralarında Ahmet Çakar, Zorbay Küçük, Mert Hakan’ın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bahis ve şike soruşturması genişletildi.

Sabah saatlerinde yapılan operasyonda çok sayıda futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı. Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcular Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ankaraspor kulüp sahibi Ahmet Okatan, kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Adanademirspor kulübü eski başkanı Murat Sancak, Hakem Zorbay Küçük gözaltına alındı. 5 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve kamuoyunda “Futbolda Bahis Soruşturmaları” olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında; MASAK Başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 13.11.2025 tarih ve 27 sayılı toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan (101) futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller sonucunda;

Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen ve aralarında Galatasaray Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Metehan BALTACI’nın bulunduğu toplam (27) futbolcu,

Başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespit edilen Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Mert Hakan YANDAŞ,

28/04/2024 tarihinde oynanan Ankaraspor–Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler nedeniyle Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet OKATAN, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin KATİPOĞLU, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin KAYA ve 2 antrenörünün de bulunduğu tespit edilen (5) şahıs,

24/12/2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor – Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti nedeniyle 1’i futbolcu toplamda 6 şahıs,

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen Adanademirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat SANCAK, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay KÜÇÜK olmak üzere (7) şahıs,

Olmak üzere İstanbul ilimiz ve 16 farklı ilde bulunan toplamda (46) şüpheli hakkında bugün saat: 07.15 itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne “6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet” suçundan verilen eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı doğrultusunda (35) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. (5) şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş, diğer şüphelilerin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir.'

İlgili operasyon sonrası kulüp başkanlarının yanı sıra bazı kulüp yöneticileri, menajerler ve yasa dışı bahis organizasyonlarında kilit rol oynayan isimlerin de gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.

Öte yandan futbolda bahis soruşturmasındaki iddiaların 2. Lig'de 2023-2024 sezonunda oynanan bir maçtaki bahis iddialarına uzandığı öğrenildi.

Hatırlanacağı gibi sadece 15 gün önce 20 Kasım Perşembe günü Futbolda başlatılan bahis soruşturmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürle basın mensuplarına bir açıklama yaparak "Futbol kulüpleri üzerinden para aklama iddiaları var araştırıyoruz" demiş, spordan sorumlu Başsavcı Vekili Osman Sağlam da "bilinen isimlerin de dahil olabileceği bir operasyon görebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

DHA / İHA