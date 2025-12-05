  1. Anasayfa
Türkiye Kupası’nda grup eşleşmeleri belli oldu: Kurada derbi sürprizi!

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması kura çekimi yapıldı. Grup aşamasında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri de belli oldu. Aynı grupta yer alan Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası’nda grup eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belirlendi. TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF 1’inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Türkiye Kupası’nda yer alan kulüplerin temsilcileri katıldı. 4 torbada yer alan 24 takım, 8’erli olarak 3 grupta yer aldı. Takımlar; 2 iç saha, 2 deplasman olmak üzere grup etabında 4 maç oynayacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükselecek. Bunun yanı sıra en iyi 2 grup üçüncüsü de çeyrek finale adını yazdıracak. Türkiye Kupası grup aşamasında ilk maçlar 23, 24, 25 Aralık’ta; 4’üncü ve son maçlar ise 3, 4, 5 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.

MECNUN OTYAKMAZ: MİLLİ TAKIMIMIZIN KUPAYA KATILACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUZ

Türkiye Kupası’nın yanı sıra akşam Dünya Kupası kura çekimi heyecanı da yaşayacaklarını belirten TFF 1’inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, “Türkiye olarak kura heyecanına odaklandık. Ancak bugün başka bir kura heyecanı da yaşanacak. 2026 Dünya Kupası’nın kuraları çekilecek. Ülkemiz muhtemel adaylar arasında yer alıyor. Başkanımızın da her zaman vurguladığı gibi milli takımımızın kupaya katılacağına yürekten inanıyoruz. Elde ettiği sonuçlarla göğsümüzü kabartan Montella yönetimindeki milli takımımızın önce Romanya, sorasında da Slovakya – Kosova eşleşmesinden gelecek rakibiyle oynayacağı Play-Off finalini kazanacağına güvenimiz tamdır. Elemelerdeki performanslarını bu maçlara da yansıtacak olan millilerimizin 24 yıllık Dünya Kupası özlemine son vereceklerdir. Milli takımımız, taraftarlarımızın desteği ve 85 milyonun duasıyla Dünya Kupası’na renk katacaktır” diye konuştu.

‘AVRUPA KUPALARININ EN KOLAY YOLU TÜRKİYE KUPASI’NDAN GEÇMEKTEDİR’

Avrupa kupalarına katılmanın en kolay yollarından birisinin Türkiye Kupası olduğuna dikkat çeken Otyakmaz, “Kulüplerimizin Avrupa kupalarında çıtayı yukarı çıkartmalarını istiyoruz. Avrupa kupalarının en kolay yolu Türkiye Kupası’ndan geçmektedir. Futbolumuza katkı sunan takımlara teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz. Türkiye Kupası’nda 7 bölge 81 ilden takımlar kendilerini gösterme şansı buldu. 24 takımın mücadele edeceği grup maçları kupadaki heyecan seviyesini bir üst basamağa taşıyacak. Geçen seneden farklı olarak takımlar 2 iç saha, 2 deplasman olmak üzere 4’er maç yapacak. Temennimiz 23 Aralık’ta başlayacak grup maçlarımızın seyir zevki yüksek maçlara sahne olmasıdır. Şimdiden takımlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan kura çekiminin ardından oluşan gruplar şöyle:

A GRUBU: Galatasaray, RAMS Başakşehir FK, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor, Fethiyespor

B GRUBU: Samsunspor, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Hesap.com Antalyaspor, Gençlerbirliği, Sipay Bodrum FK, Alagöz Holding Iğdır FK, Aliağa Futbol

C GRUBU: Fenerbahçe, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü, Beyoğlu Yeniçarşı

Türkiye Kupası’nın ilk haftasında oynanacak maçlar ise şöyle:

A GRUBU

Galatasaray - RAMS Başakşehir

Trabzonspor - Corendon Alanyaspor

Misirli.com.tr Fatih Karagümrük – İstanbulspor

Boluspor - Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor - ikas Eyüpspor

TÜMOSAN Konyaspor - Hesap.com Konyaspor

Gençlerbirliği - Sipay Bodrum FK

Alagöz Holding Iğdır FK - Aliağa Futbol

C GRUBU

Fenerbahçe - Beşiktaş

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

Kocaelispor - Erzurumspor FK

Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşı

