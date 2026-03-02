  1. Anasayfa
Ankara'da görülmemiş mobbing davası: ''Tayt ve şort giymeye zorlandım''

Ankara'da bir belediye şirketinde çalışan spor eğitmeni Ö.Ş., 7 yıllık görev süresinin son 2 yılında maruz kaldığı mobbing iddiasıyla yargıya başvurdu. "Kısa şort ve tayt zorunluluğu", "kameradan sürekli takip" ve "arkadaşlarla görüşme yasağı" gibi çarpıcı iddiaların yer aldığı 500 bin TL'lik tazminat davasının detayları şoke etti.

Ankara'da bir ilçe belediyesine bağlı spor tesisinde çalışan 38 yaşındaki spor eğitmeni Ö.Ş., çalışma hayatındaki "psikolojik şiddet" iddialarını yargıya taşıdı. Toplam 500 bin TL manevi tazminat talebiyle açılan dava, iş yerindeki ilginç yasaklar ve kıyafet zorunluluğu iddialarıyla dikkat çekiyor.

"Kısa Şort ve Tayt Giymeye Zorlandım"

Ö.Ş., Ankara Nöbetçi İş Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, özellikle son 2 yılda sistematik bir baskı altında olduğunu ileri sürdü. Genç eğitmen, "Biri geliyor 'kısa şort giyeceksiniz' diyor, diğeri geliyor 'hayır tayt olacak' diyor. Sürekli kıyafetlerimiz üzerinden bir baskı kuruldu" dedi.

Kamera Altında Nefes Alamaz Hale Geldi

İddialar sadece kıyafetle sınırlı değil. Ö.Ş., mesai saatleri boyunca güvenlik kameralarıyla anlık izlendiğini belirterek şunları söyledi:

"Arkadaşımla şakalaşıyorum, hemen telefon geliyor: 'Birbirinize dokunmayın.' Sürekli ayakta durmamız, oturmamamız isteniyordu. Çocuğumun bakımıyla ilgili esneklik istediğimde ise 'Herkesin çocuğu var, ne yapalım' diyerek terslendim."

Hukuki Boyut: Mobbing Sayılması İçin Ne Gerekli?

Davanın avukatı Senem Yılmazel, mobbingin hukuki kriterlerine dikkat çekerek önemli bir rehber sundu. Bir davranışın mobbing sayılabilmesi için şu şartların oluşması gerektiğini vurguladı:

Kasıtlı Olmalı: Bilinçli bir yıldırma amacı taşımalı.

Sürekli ve Sistematik Olmalı: Tek seferlik kötü muamele değil, zamana yayılan bir süreç olmalı.

Yıldırma Amacı Gütmeli: Çalışanı istifaya veya psikolojik çöküntüye sürüklemeli.

Avukat Yılmazel, bu tür durumlarda çalışanların ALO 170 hattı üzerinden destek alabileceğini de hatırlattı. 

DHA

Etiketler ankara mobbing davası mobbing spor eğitmeni tazminat iş hukuku alo 170
