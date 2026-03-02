  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD ile İsrail tüm dünyaya rezil oldu: Büyük fiyaskoyu itiraf ettiler!

ABD ile İsrail tüm dünyaya rezil oldu: Büyük fiyaskoyu itiraf ettiler!

Güncelleme:

Orta Doğu'da tansiyon yükselirken Kuveyt semalarında kritik bir kaza yaşandı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Epic Fury Operasyonu kapsamında uçuş yapan 3 adet F-15E Strike Eagle savaş uçağının, Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından "yanlışlıkla" vurulduğunu açıkladı.

Orta Doğu'daki askeri hareketlilik sırasında Kuveyt semalarında eşine az rastlanır bir "dost ateşi" (friendly fire) vakası yaşandı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Kuveyt hava savunma sistemlerinin yanlış hedeflemesi sonucu 3 adet F-15E Strike Eagle tipi savaş uçağının düşürüldüğünü resmen doğruladı.

Olayın, İran tarafından bölgeye yönelik gerçekleştirilen balistik füze, İHA ve savaş uçağı saldırılarına karşı savunma yapıldığı sırada meydana geldiği bildirildi. CENTCOM açıklamasında, "Epic Fury Operasyonu'nu destekleyen uçaklarımız, bölgedeki yoğun hava trafiği ve saldırı baskısı altında Kuveyt hava savunması tarafından yanlışlıkla hedef alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

6 Mürettebat Sağ Kurtuldu

Vurulan uçaklardan kendilerini fırlatmayı başaran 6 mürettebatın tamamı güvenli bir şekilde kurtarıldı. Kuveyt Savunma Bakanlığı, arama-kurtarma ekiplerinin hızla bölgeye ulaştığını ve hastaneye kaldırılan personelin durumunun stabil olduğunu duyurdu.

İlişkiler Zarar Görmedi: Soruşturma Başlatıldı ABD tarafı, yaşanan bu büyük kazaya rağmen Kuveyt makamlarına operasyonel destekleri için minnettar olduklarını belirtti. Olayın teknik nedeni ve haberleşme zincirindeki aksaklıklar üzerine hem ABD hem de Kuveyt tarafında kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Kış daha bitmedi! Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı geri dönüyor!
Kış daha bitmedi! Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı geri dönüyor!
Nişanlısıyla ayrıldıkları iddia edilen İrem Derici 'eşcinsel' paylaşımları sonrasında çılgına döndü
Nişanlısıyla ayrıldıkları iddia edilen İrem Derici 'eşcinsel' paylaşımları sonrasında çılgına döndü
Togg'dan mart sürprizi: Peşinatsız ve faizsiz kredi fırsatı başladı
Togg'dan mart sürprizi: Peşinatsız ve faizsiz kredi fırsatı başladı
İstanbul'da lisede cinayet! Bir öğretmen öldü, bir öğretmen ile bir öğrenci yaralandı!
İstanbul'da lisede cinayet! Bir öğretmen öldü, bir öğretmen ile bir öğrenci yaralandı!
Savaş başladı, altın ve petrol fiyatları fırladı!
Savaş başladı, altın ve petrol fiyatları fırladı!
Sahur vakti dehşet: Genç kız babasını tabancayla öldürdü!
Sahur vakti dehşet: Genç kız babasını tabancayla öldürdü!
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün itirafı olay oldu
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün itirafı olay oldu
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 24 ilçe etkilenecek!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 24 ilçe etkilenecek!
Etiketler savaş uçağı centcom İsrail abd Amerika
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emeklinin bayram ikramiyesine zam teğet geçti: Bu yıl zam yapılmayacak! Emeklinin bayram ikramiyesine zam teğet geçti: Bu yıl zam yapılmayacak! Bedelli askerlik ücretine büyük zam geliyor! Meclis'e sunuldu Bedelli askerlik ücretine büyük zam geliyor! Meclis'e sunuldu Av yasağına oltalarla meydan okudular: Sanki yasak başlamadı da av günü ilan edildi! Av yasağına oltalarla meydan okudular: Sanki yasak başlamadı da av günü ilan edildi! İstanbul'da lisede cinayet! Bir öğretmen öldü, bir öğretmen ile bir öğrenci yaralandı! İstanbul'da lisede cinayet! Bir öğretmen öldü, bir öğretmen ile bir öğrenci yaralandı! Sahur vakti dehşet: Genç kız babasını tabancayla öldürdü! Sahur vakti dehşet: Genç kız babasını tabancayla öldürdü! Değerli metaller piyasalarında büyük şok: Altın ve gümüş çakıldı! Değerli metaller piyasalarında büyük şok: Altın ve gümüş çakıldı! İran İsrail'in kalbini vurdu... Şehirden dumanlar yükseliyor, çok sayıda yaralı var! İran İsrail'in kalbini vurdu... Şehirden dumanlar yükseliyor, çok sayıda yaralı var! Kış daha bitmedi! Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı geri dönüyor! Kış daha bitmedi! Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı geri dönüyor! Uzman isimden EYT'zedelere ve yaş şartına takılanlara 5 yılda emeklilik formülü Uzman isimden EYT'zedelere ve yaş şartına takılanlara 5 yılda emeklilik formülü Zam yağmuru sürüyor: Akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden bir zam daha geliyor! Zam yağmuru sürüyor: Akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden bir zam daha geliyor!
Ankara'da görülmemiş mobbing davası: ''Tayt ve şort giymeye zorlandım'' Ankara'da görülmemiş mobbing davası: ''Tayt ve şort giymeye zorlandım'' İstanbul'da 120 saniyede 18 milyon TL'lik soygun! Güvenlik görevlisiyle burun buruna geldiler İstanbul'da 120 saniyede 18 milyon TL'lik soygun! Güvenlik görevlisiyle burun buruna geldiler Savaş başladı, altın ve petrol fiyatları fırladı! Savaş başladı, altın ve petrol fiyatları fırladı! İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün itirafı olay oldu İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün itirafı olay oldu İran dünyanın en büyük petrol tesislerinden birini vurdu! İran dünyanın en büyük petrol tesislerinden birini vurdu! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 24 ilçe etkilenecek! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 24 ilçe etkilenecek! Türkiye'nin ''yeşil altını''ndan müjdeli haber geldi: Bu yıl bir rekor kırılacak! Türkiye'nin ''yeşil altını''ndan müjdeli haber geldi: Bu yıl bir rekor kırılacak! Nişanlısıyla ayrıldıkları iddia edilen İrem Derici 'eşcinsel' paylaşımları sonrasında çılgına döndü Nişanlısıyla ayrıldıkları iddia edilen İrem Derici 'eşcinsel' paylaşımları sonrasında çılgına döndü Emeklilere özel ÖTV'siz araç teklifi Meclis'te! İşte şartlar... Emeklilere özel ÖTV'siz araç teklifi Meclis'te! İşte şartlar...