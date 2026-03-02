ABD ile İsrail tüm dünyaya rezil oldu: Büyük fiyaskoyu itiraf ettiler!

Orta Doğu'da tansiyon yükselirken Kuveyt semalarında kritik bir kaza yaşandı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Epic Fury Operasyonu kapsamında uçuş yapan 3 adet F-15E Strike Eagle savaş uçağının, Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından "yanlışlıkla" vurulduğunu açıkladı.

Olayın, İran tarafından bölgeye yönelik gerçekleştirilen balistik füze, İHA ve savaş uçağı saldırılarına karşı savunma yapıldığı sırada meydana geldiği bildirildi. CENTCOM açıklamasında, "Epic Fury Operasyonu'nu destekleyen uçaklarımız, bölgedeki yoğun hava trafiği ve saldırı baskısı altında Kuveyt hava savunması tarafından yanlışlıkla hedef alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

6 Mürettebat Sağ Kurtuldu

Vurulan uçaklardan kendilerini fırlatmayı başaran 6 mürettebatın tamamı güvenli bir şekilde kurtarıldı. Kuveyt Savunma Bakanlığı, arama-kurtarma ekiplerinin hızla bölgeye ulaştığını ve hastaneye kaldırılan personelin durumunun stabil olduğunu duyurdu.

İlişkiler Zarar Görmedi: Soruşturma Başlatıldı ABD tarafı, yaşanan bu büyük kazaya rağmen Kuveyt makamlarına operasyonel destekleri için minnettar olduklarını belirtti. Olayın teknik nedeni ve haberleşme zincirindeki aksaklıklar üzerine hem ABD hem de Kuveyt tarafında kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor.

