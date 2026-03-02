  1. Anasayfa
  Emeklinin bayram ikramiyesine zam teğet geçti: Bu yıl zam yapılmayacak!

Emeklinin bayram ikramiyesine zam teğet geçti: Bu yıl zam yapılmayacak

Emeklinin bayram ikramiyesine zam teğet geçti: Bu yıl zam yapılmayacak
Güncelleme:

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 19 maddelik yeni kanun teklifini duyurdu. AK Partili Güler teklifte tüm emeklilerin dört gözle beklediği bayram ikramiyesi zammının yer almadığını "Teklifte emeklilerin bayram ikramiyesine yönelik bir düzenleme bulunmuyor. Bir çalışmamız yok." diyerek açıkladı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’e sunulan yeni ekonomi paketiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. 

Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinde artış beklentisine dair konuşan Güler, "Bu teklifte yer almıyor. 17,7 milyon civarında emeklimiz var. SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. Şu anda kanun teklifinde buna yönelik düzenleme yok. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz. Yer alabilir mi? Bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık. Özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Zorluklarımız da ortada. Şu anda bölgesel manada savaş riskinin meydana getirdiği petrol fiyatı artışları, doğalgaz fiyat artışları malum. Bizim OVP'ye uygun olarak bütçe disiplinine dikkat etmemiz gerekiyor. Durum bundan ibaret" diyerek kapıyı tamamen kapattı.

Kripto vergisi ve değerli taşlara da vergi geliyor

Paketle birlikte pırlanta, inci ve benzeri değerli taşlar artık lüks tüketim kapsamında %20 ÖTV’ye tabi olacak. Dijital varlık dünyasını da ilgilendiren düzenlemeyle, kripto varlık satış ve transfer işlemlerinden on binde 3 oranında vergi alınması planlanıyor.

 

 

