Bedelli askerlik ücretine büyük zam geliyor! Meclis'e sunuldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bedelli askerlik ücretinin 417 bin liraya yükseltilmesini öngören düzenlemeyi Meclis'e sunduklarını açıkladı. Emekli ikramiyesine ilişkin düzenleme ise kanun teklifinde yer almadı.

AK Parti, bedelli askerlik ücretinin yükseltilmesini öngören düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

Kanun teklifinde emekli bayram ikramiyesine ilişkin düzenleme yer almadı. 

Bedelli askerlik ücretine yüzde 25'lik zam

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bedelli askerlik 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak" dedi.

Böylece, 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik tutarının yüzde 25,2 artış yapılacak.

2025 yılında 280 bin 850 TL olan bedelli askerlik ücreti 2026 yılında 52 bin 238 TL zamla 333 bin 89 TL'ye yükseltilmişti. 

