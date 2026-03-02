Değerli metaller piyasalarında büyük şok: Altın ve gümüş çakıldı!

Küresel piyasalar, 2 Mart Pazartesi gününe Orta Doğu’dan gelen savaş haberleriyle oldukça gergin başladı. Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların talebiyle sabah saatlerinde tarihi zirvelerini gören altın ve gümüş, akşam saatlerinde yerini sert bir geri çekilmeye bıraktı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’a yönelik operasyonların başlangıçta rejim değişikliği amacı taşımadığını ancak şu an itibarıyla "rejim değişikliğiyle sonuçlandığını" ilan etti.

Değerli metaller, haftanın ilk işlem gününde tam bir "ters köşe" yaşadı. Ons gümüş %6’yı aşan kayıpla 87 dolara gerilerken, 5.400 doları gören ons altın kazançlarını geri vererek 5.296 dolara çekildi.

ABD Savunma Bakanı Hegseth’in "İran'da rejim değişikliği sonuçlandı" açıklaması ve Trump’ın beklenen konuşması piyasaları yangın yerine çevirdi.

Haftaya 5.400 doların üzerinde tarihi bir başlangıç yapan ons altın, gün içinde gelen satışlarla 5.296 dolar seviyesine kadar çekildi. Gram altın ise ons fiyatındaki bu dalgalanmaya paralel olarak 7.487 TL bandından işlem görüyor.

Güne 93,82 dolardan başlayan ve sabah saatlerinde 96,39 dolara kadar tırmanan ons gümüş, saat 19.00 itibarıyla adeta çakıldı. Bir önceki kapanışa göre %6,22 değer kaybeden gümüşün onsu 87,98 dolara geriledi. Bu düşüş gram gümüş fiyatlarını da 124,26 TL seviyelerine çekti.